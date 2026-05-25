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車門夾頭續開 台中客運：駕駛記過

聯合報／ 記者余采瀅／台中報導

台中客運一輛七十二路公車廿三日行經潭子途中，一名七十多歲老翁準備從後門下車，卻在車門關閉瞬間，頭部遭夾在車門外側，無法脫身。眾人大喊「頭夾到了！快開門」，乘客說公車行進約卅秒，駕駛才停車。台中客運昨發聲明，坦承駕駛關車門未注意乘客，致上最高歉意，並承諾將依規懲戒並再教育駕駛。

目擊乘客在平台貼文，這名老翁來不及下車，車門就關上，但整顆頭被卡在車門外，公車繼續前進，不少人當場驚聲尖叫「夾到人了，頭夾到了！」「快開門！」場面危急，公車駕駛前進約卅秒才停車，重新開門，老翁接著下車。

乘客表示，當時全車乘客不斷叫喊提醒司機，但司機一度回應是老翁未下車，讓人難以接受，「看到老人家被夾在那裡，真的很難過」。

台中客運隨後發表聲明坦承疏失，指出駕駛於乘客上下車時，未確實確認乘客已完全離車即關門，對此深表歉意。公司已對該駕駛予以告誡並記過處分，後續將安排再教育訓練，並不定期抽查行車紀錄影像，確保駕駛依規操作，避免類似事件再發生。

台中市交通局表示，經查情況屬實，業者已依規處分駕駛。由於事件影響行車安全，交通局除將依規裁罰，並將在年度評鑑中嚴格審核，相關結果將影響業者營運補助。

交通局強調，已要求業者全面加強駕駛教育訓練與上下車安全檢核，若再發生類似事件，將從嚴處理，不予寬貸。

台中 公車

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