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豐原醫院急診室外男子拿玩具槍還朝自己潑水 警方緝獲到案
何姓男子今天下午到衛福部豐原醫院急診室向醫院保全人員詢問問題未果後，竟持玩具槍、潑水滋事，隨後駕車逃離。豐原警分局獲報後立即通報實施攔截圍捕，迅速緝獲到案，全案犯案動機及詳細原因，警方將進一步調查釐清。
豐原警分局豐東派出所今天下午4時30分接獲通報指稱，豐原區豐原醫院急診室有民眾滋事，需警方到場協助。經警方啟動快打部隊到場了解，35歲何姓男子到醫院向醫院保全人員詢問問題未果後，竟持玩具槍、潑水滋事，隨後駕車離去。豐原分局獲報後，立即通報實施攔截圍捕，並於豐原區內迅速緝獲到案，全案犯案動機及詳細原因，警方將進一步調查釐清。
豐原醫院表示，目前現場封鎖已解除，院區恢復正常營運。院內醫護同仁、病人及陪病家屬均安全無虞，院方將持續配合警方調查，並加強院區安全維護措施。醫院嚴正譴責任何醫療暴力行為，並呼籲共同尊重醫療環境、保護醫護人員安全。
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