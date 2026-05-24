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台2線貢寮段休旅車左轉撞重機 騎士送醫不治
75歲李姓男子今天中午駕駛休旅車，行經台2線新北市貢寮區左轉進入停車場時，與對向騎乘紅牌重機的簡姓男子相撞，簡男當場失去生命徵象，經送醫搶救後宣告不治。
警方調查，75歲李男中午12時許，駕駛休旅車沿台2線基隆往宜蘭方向行駛，行經92.5公里處左轉進入停車場時，與對向52歲簡男騎乘的紅牌重機相撞。
車禍巨大撞擊力道，造成重機零件碎裂散落一地，重機車頭嚴重變形，休旅車保險桿也因劇烈撞擊而斷裂脫落，引擎蓋隆起，水箱罩碎裂，內部零件與管線外露，事故另波及一輛停在停車場的轎車受損。
救護人員接獲通報趕抵現場時，簡男已失去生命徵象，救護人員立即施予心肺復甦術（CPR）急救，經緊急送往貢寮區衛生所澳底醫療救護中心搶救，簡男仍因傷勢過重，於下午1時35分宣告死亡。
事故現場並未占用車道，事發時台2線交通未受影響，經警方實施酒測後，李男沒有酒精反應，至於簡男體內酒精濃度，警方已委託醫院代為抽血檢測。警方鑑識人員已到場採證，確切肇事原因，待警方調查釐清。
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