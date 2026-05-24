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涉偷7顆哈密瓜爬屋頂對峙 越籍女失聯移工送辦

中央社／ 宜蘭24日電

越南籍阮姓女失聯移工，昨天涉嫌潛入瓜田偷摘7顆、總價約新台幣4200元的哈密瓜，警方圍捕時爬上鐵皮屋頂與員警僵持，在警方勸說下，阮女自知插翅難飛才就逮，詢後依法送辦。

壯圍鄉新南村長葉慶文今天表示，村民昨天上午11時許騎機車行經村內一處瓜田時，發現2人各騎1輛機車，將裝滿哈密瓜的布袋放在腳踏墊後騎機車離去，村民懷疑2人是竊賊一路尾隨，途中恰巧遇到遭竊的瓜農正在路邊擺攤，便大喊「你家哈密瓜被偷了」。

瓜農聽聞立刻開車追捕，同時通報警方，員警到場時，其中1輛機車趁隙脫逃，阮女則棄車逃跑，竄入附近稻田，試圖躲藏在稻穗間，員警在後追捕，不斷高呼「過來，不要跑」，阮女轉而爬上鐵皮屋頂拒絕配合，與員警展開長時間對峙。

葉慶文說，他到場時苦口婆心勸說，希望阮女能盡快下來，消防局獲報也派遣雲梯車到場待命，幾經勸說後，阮女下午2時許放棄逃逸，由2名女性消防員帶下屋頂交給警方。

未料，新南村另一處瓜田今天又發生哈密瓜遭竊案，瓜農陳姓女子向中央社記者表示，下午1時許巡視時，發現用來包裹保護哈密瓜的紙袋，遭人撕破丟棄在地，竊賊徒手拔下7顆哈密瓜，每顆至少5台斤，損失逾3000元，她已向警方報案，盼能盡快抓到竊賊。

根據壯圍鄉農會介紹，蘭陽溪下游屬砂質壤土，東臨太平洋，地勢平坦，日照充足、排水良好，加上太平洋洋流調節，晝夜溫差大，適合栽種哈密瓜，民國71年試種成功，奠定哈密瓜在壯圍鄉的發展，使壯圍鄉有「哈密瓜的故鄉」美名，產期約在每年6月中旬。

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