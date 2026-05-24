台北看守所2收容人倒地命危 所方否認與這2件事有關

新北市土城區台北看守所，今天傳出2名收容人陸續倒地命危。據了解，今天上午11時許及下午2時許，分別有一名36歲及一名約70歲男性收容人，在所內不明原因倒地失去生命跡象，所方緊急通報救護車，分別送往板橋亞東醫院及土城長庚醫院搶救。

由於2起事件相隔約3小時，且今天北部天氣炎熱，外界關注是否與高溫、飲食或所內照護有關。所方初步表示，2名收容人是因個人健康狀況突然倒地，否認事件與高溫或飲食問題有關；至於2人是否有慢性病、倒地前是否曾反映不適，仍待進一步釐清。

據了解，第一起發生在上午11時許，36歲男收容人突然倒地，經所方戒護人員發現後通報救護車，送往亞東醫院急救。第二起則發生在下午2時許，約70歲男收容人也在所內倒地失去生命跡象，隨後送往土城長庚醫院搶救。

依矯正機關作業，收容人若在所內突發重症，所方須啟動戒護外醫及救護流程，並通知相關單位與家屬。

目前2名收容人仍在醫院搶救或治療中，詳細病因、是否涉及外力或突發疾病，仍待醫院及所方進一步說明。