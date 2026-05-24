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宜蘭居家生產險釀意外！嬰臍帶繞頸命危 兩勇消「留守」搶回一命

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭日前有位產婦擔心來不及接生，緊急去電呼叫119消防員，但產婦又希望由助產士幫忙；到場的兩名消防員不放心主動留守，未料助產士接生時出現臍帶繞頸，新生兒一度失去呼吸心跳，消防員見狀立刻接手，進行正壓給氧與胸外按壓急救，成功在黃金時間壓出哭聲，順利與死神搶回嬰兒性命。

消防局表示，當時接獲報案趕赴現場，產婦羊水已破，家屬透露第一胎也是居家自然產，因此這胎也希望由助產士到府接生。由於當時助產士仍在北返途中，僅能透過手機擴音，遠端指導產婦呼吸。

消防員李怡寬指出，依規定若產婦生命徵象穩定且明確拒絕送醫，救護人員請家屬簽名後即可離開。但兩人評估在家生產具一定風險，且助產士尚未抵達，決定留在現場觀察，「想說能不能幫上一點忙」，未料這個熱心決定竟成救命關鍵。

半小時後助產士趕到並協助接生，不料男嬰出生後全身癱軟、無自主呼吸，助產士拍背刺激5分鐘仍無反應。兩名消防員見狀果斷接手，發現嬰兒心跳微弱、一度測不到，隨即分工施以壓胸與正壓給氧，急救約3分鐘後，現場終於傳出清脆哭聲。救護車隨即將母子送醫，化解危機。

兩名消防員欣慰能及時救回嬰兒一命。消防員林文軒表示，民眾若有在家生產規劃，除了必須固定產檢、取得醫師評估與同意，也要確認胎位正常，算好助產士到場時間、距離醫院遠近，像這次如果助產士再晚一點到，小孩又剛好急產出生，風險就非常高。

宜蘭居家生產險釀意外，兩名消防員不放心產婦主動留守，未料助產士接生時出現臍帶繞頸，新生兒一度失去呼吸心跳，消防員見狀立刻接手搶救，成功讓嬰兒恢復呼吸。記者戴永華／攝影
宜蘭居家生產險釀意外，兩名消防員不放心產婦主動留守，未料助產士接生時出現臍帶繞頸，新生兒一度失去呼吸心跳，消防員見狀立刻接手搶救，成功讓嬰兒恢復呼吸。記者戴永華／攝影

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