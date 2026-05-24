屋主全家人半夜入睡小偷闖入臥室 持刀偷走2萬7000元

一名男子今天凌晨闖入台中市豐原區一處民宅兼店面，男子拿起餐廳店內一把刀在一樓和廚房區搜索，還走上三樓進入主臥室，趁被害人全家都熟睡時偷走2萬7000元，警方已受理報案追查小偷身分中。

被害人上網PO出監視器影片說，今天凌晨2點多，一名男子非法闖入他們的店內，當時拿一把刀，先到一樓大廳和廚房到處走，隨後持刀走到三樓主臥室，當時被害人全家都在熟睡，小偷在房間偷走皮包全部現金。

豐原警分局頂街派出所今天早上7時3分接獲民眾報案指稱，其放置於家中的財物遭人竊取。經警方瞭解，被害人調閱住家監視器畫面發現，今天凌晨2時19分，一名不明男子進入住家行竊，遭竊財物約為現金2萬7千元。警方受理後，已依竊盜罪積極偵辦，並持續調閱周邊監視器影像，全力追查犯嫌到案，務求盡速偵破案件，以維護民眾財產安全。

頂街派出所副所長張嘉文呼籲，如發現可疑人員或異常情況，應立即保全相關證據，並撥打110報案，警方將立即查處，嚴肅打擊不法，全力維護社區治安。