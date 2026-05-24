礁溪知名臭豆腐店假日驚傳火災 排油煙機起火顧客驚嚇四散無人傷

位於宜蘭礁溪路三段的知名美食「玉里橋頭臭豆腐礁溪店」今天下午1時許驚傳火警，由於正值週日用餐尖峰時間，店內饕客眾多，廚房排油煙機卻突然冒煙起火，導致大量濃煙隨即瀰漫店內並向外竄出，店家見狀高喊火災，緊急協助所有顧客與員工拉開動線逃生，目前火勢已控制。

宜蘭縣消防局下午1時44分接獲多通民眾報案後，不敢大意，立即派遣第三大隊、礁溪、宜蘭、壯圍及頭城分隊等大批救災人車趕往現場馳援。消防人員於下午1點56分抵達時，現場已是陣陣黑煙，指揮官確認人員皆已自行疏散、無人受困後，部署多條水線進入廚房重地展開壓制，防堵火勢蔓延。

消防隊員搶救下，火勢於下午2點10分撲滅，整起救援行動僅歷時不到20分鐘。這起意外除了造成廚房排油煙設備燒毀及虛驚一場外，所幸因疏散及時，並未造成任何人員傷亡，確切的起火原因與財物損失，仍待消防局火調人員進一步調查釐清。

礁溪知名臭豆腐店在假日傳出火災，顧客驚嚇四散，消防人員到場滅火，經查是排油煙機起火釀禍。圖／警方提供

礁溪知名臭豆腐店在假日傳出火災，顧客驚嚇四散，消防人員到場滅火，經查是排油煙機起火釀禍。圖／警方提供