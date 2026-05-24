快訊

椎間盤突出最大元兇竟不是坐姿、搬重物 醫揭首要主因「爸媽給的」

如何改革Fed？聯準會新任主席華許「5大金句」 一窺貨幣主張

逾半體育生英數待加強 張景森嘆「孩子非獎牌耗材」：廢除高中以下體育班

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄私人神壇辦遶境狂放煙火 網批：太誇張和炸彈爆炸一樣

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄鳥松區某私人神壇昨晚舉辦遶境安座儀式，雖活動前向警方申請，但卻在一處空地違法施放煙火引民怨，網友批「太誇張，弄得和炸彈爆炸一樣」、「宛如澎湖花火節」；警方指，已將孫姓負責人依公共危險罪送辦，另掣單舉發19件違規，最高可處2萬6800元。

臉書社團{仁武人}※大小事有網友貼文指，鳥松放煙火，警察在現場處理了；貼文一出引發不少在地網友共鳴，有網友忍不住批評，「真的太誇張，弄得跟炸彈爆炸一樣，相信一定有人跟我一樣去報警了」、「宛如澎湖花火節」。

有網友直指，「在三民區陽明路聽到還以為是什麼爆炸了，一開始想說是打雷越聽越不像，那炮聲超可怕，不像平常聽到的那種」、「頭幾聲以為哪裡爆炸了」；有網友則指「家中小寶寶在睡覺，驚嚇的哇哇大哭 ，抱著她也無效！」

轄區仁武警分局指出，鳥松區夢裡路某私人神壇於5月23日舉辦遶境安座儀式，負責人孫姓男子（約64歲）事前依法申請路權獲准。但遶境隊伍於晚間6時許在鳥松區育成一街附近空地違法施放高空煙火，當時警方隨即啟動快打機制到場制止。

警方在現場初步勘查燃放地點非道路範圍，亦非核准遶境路線，涉及違法施放爆竹煙火，現場由消防局依權責裁處；另涉及違反噪音及空汙法等違規移請環保局依權責裁處。

警方指出，該場遶境活動前3天陸續召開3場協調會，警方約制主辦單位應確實遵守交通、消防及環保等相關法規。惟活動負責人孫男無視事前協調約制，無正當理由使用相類爆裂物爆炸致生公共危險，警詢後依公共危險罪嫌移送偵辦。

另針對現場遶境人員交通違規部分，開出闖紅燈3件、紅燈右轉1件、未戴安全帽14件、逆向行駛1件等共計掣單舉發19件，合計最高可處2萬6800元。

高雄市鳥松區某私人神壇昨晚舉辦遶境，在一處空地違法施放煙火引民怨，警方到場取締。記者石秀華／翻攝
高雄市鳥松區某私人神壇昨晚舉辦遶境，在一處空地違法施放煙火引民怨，警方到場取締。記者石秀華／翻攝

高雄市鳥松區某私人神壇昨晚舉辦遶境，在一處空地違法施放煙火引民怨，警方到場取締。記者石秀華／翻攝
高雄市鳥松區某私人神壇昨晚舉辦遶境，在一處空地違法施放煙火引民怨，警方到場取締。記者石秀華／翻攝

高雄市鳥松區某私人神壇昨晚舉辦遶境，在一處空地違法施放煙火引民怨，警方到場取締。記者石秀華／翻攝
高雄市鳥松區某私人神壇昨晚舉辦遶境，在一處空地違法施放煙火引民怨，警方到場取締。記者石秀華／翻攝

遶境 爆炸 炸彈

延伸閱讀

影／苗栗「山邊媽祖」組三媽合體 逛逢甲夜市爆肢體衝突 警：依法查處

影／壽星綁轎車頂鋼管遊街示眾 網友批太瘋狂太危險警方要開罰了

高雄居民貼文舉報「仁武毒大樓」K味日夜飄 警二度查看結果曝光

宜蘭廟宇遶境鞭炮掉車內冒濃煙 老翁急跳車遭撞送醫不治

相關新聞

7旬翁搭台中客運72路「頭夾車門外」行駛30秒 交通局回應了

台中一名乘客分享昨天搭乘台中客運的驚悚經歷，一名年約70歲的阿公昨天搭乘公車，下車時整顆頭竟然被「夾在車窗外面」，司機當時未察覺異狀，車輛還行進近30秒，全車乘客趕緊大喊叫司機開門。台中客運今緊急發表聲明，坦承駕駛長開關車門未注意乘客，致上最高歉意，並承諾將依規懲戒並再教育駕駛。

影／三重黑賓士拒檢飆車逃逸 警方開出28張罰單追查駕駛

新北市三重天台商圈昨天深夜有1輛黑色賓士轎車，被員警看見駕駛違規手持使用手機但拒檢逃逸，雙方短暫飛車追逐，轎車一度停下又趁隙加速脫逃。警方逕行舉發開出28張罰單，後續將依車號通知駕駛到案說明。

高雄私人神壇辦遶境狂放煙火 網批：太誇張和炸彈爆炸一樣

高雄鳥松區某私人神壇昨晚舉辦遶境安座儀式，雖活動前向警方申請，但卻在一處空地違法施放煙火引民怨，網友批「太誇張，弄得和炸彈爆炸一樣」、「宛如澎湖花火節」；警方指，已將孫姓負責人依公共危險罪送辦，另掣單舉發19件違規，最高可處2萬6800元。

台3線「重車天堂」名號響 2名看熱鬧越南廠工挨撞受傷

台3線「重車天堂」，2名男女越南籍廠工今天上午在苗栗縣獅潭鄉豐林村路邊看熱鬧，吳姓男子所騎大型重機車轉彎失控滑摔撞及2人，事故造成3人受傷，送醫並無大礙，肇事原因警方進一步調查釐清中。

影／新竹男載2友撞客運失控 轎車暴衝撞進超商驚悚畫面曝

21歲溫男今晨0時許駕駛轎車搭載楊男及黃男，行經新竹市食品路與明湖路交叉路口時，與一輛客運發生猛烈擦撞，轎車隨後失控暴衝，整輛車撞進路旁超商，強大撞擊力道導致超商櫥窗玻璃嚴重碎裂、車體零件四散，所幸車上3人無生命危險。

高雄3歲男童公園坐搖搖馬遭婦人賞巴掌 網友怒：拳頭都硬了

高雄市一對楊姓夫妻昨傍晚帶3歲兒到前鎮區興仁公園玩耍，男童坐搖搖馬遊樂時，方姓婦人突繞過男童母親，出拳掌摑男童臉耳，男童當場摔下，幸被母親接住，熱心鄰居替男童冰敷，後將事件被PO網，網友怒批「拳頭都硬了」；警方事後將方帶回查辦。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。