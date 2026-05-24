高雄私人神壇辦遶境狂放煙火 網批：太誇張和炸彈爆炸一樣

高雄鳥松區某私人神壇昨晚舉辦遶境安座儀式，雖活動前向警方申請，但卻在一處空地違法施放煙火引民怨，網友批「太誇張，弄得和炸彈爆炸一樣」、「宛如澎湖花火節」；警方指，已將孫姓負責人依公共危險罪送辦，另掣單舉發19件違規，最高可處2萬6800元。

臉書社團{仁武人}※大小事有網友貼文指，鳥松放煙火，警察在現場處理了；貼文一出引發不少在地網友共鳴，有網友忍不住批評，「真的太誇張，弄得跟炸彈爆炸一樣，相信一定有人跟我一樣去報警了」、「宛如澎湖花火節」。

有網友直指，「在三民區陽明路聽到還以為是什麼爆炸了，一開始想說是打雷越聽越不像，那炮聲超可怕，不像平常聽到的那種」、「頭幾聲以為哪裡爆炸了」；有網友則指「家中小寶寶在睡覺，驚嚇的哇哇大哭 ，抱著她也無效！」

轄區仁武警分局指出，鳥松區夢裡路某私人神壇於5月23日舉辦遶境安座儀式，負責人孫姓男子（約64歲）事前依法申請路權獲准。但遶境隊伍於晚間6時許在鳥松區育成一街附近空地違法施放高空煙火，當時警方隨即啟動快打機制到場制止。

警方在現場初步勘查燃放地點非道路範圍，亦非核准遶境路線，涉及違法施放爆竹煙火，現場由消防局依權責裁處；另涉及違反噪音及空汙法等違規移請環保局依權責裁處。

警方指出，該場遶境活動前3天陸續召開3場協調會，警方約制主辦單位應確實遵守交通、消防及環保等相關法規。惟活動負責人孫男無視事前協調約制，無正當理由使用相類爆裂物爆炸致生公共危險，警詢後依公共危險罪嫌移送偵辦。

另針對現場遶境人員交通違規部分，開出闖紅燈3件、紅燈右轉1件、未戴安全帽14件、逆向行駛1件等共計掣單舉發19件，合計最高可處2萬6800元。

高雄市鳥松區某私人神壇昨晚舉辦遶境，在一處空地違法施放煙火引民怨，警方到場取締。記者石秀華／翻攝

高雄市鳥松區某私人神壇昨晚舉辦遶境，在一處空地違法施放煙火引民怨，警方到場取締。記者石秀華／翻攝