驚悚畫面曝！新竹男闖紅燈全速衝路口 女騎士被撞飛重摔送醫

蘇男昨天上午9時許駕駛轎車行經新竹市中華路六段路口直行時，疑因闖紅燈全速衝過路口，當場撞上綠燈剛起步騎乘機車的陳女，由於撞擊力道猛烈，陳女連人帶車被撞飛，在空中翻滾數圈後重摔落地，當場失去意識送醫搶救。

據了解，當時路口號誌已轉為紅燈，多輛車均在停等，不料蘇男駕駛的黑色轎車卻毫無減速，執意闖紅燈直行衝過路口。此時，年約20歲的陳女騎乘機車剛從巷口綠燈起步，根本猝不及防，兩車在路口中央發生猛烈碰撞。陳女當場被拋飛重摔落地，當場失去意識躺在路旁。

新竹市消防局接獲民眾報案後，立即出動1車2人趕往救援。救護人員到場發現，受撞擊的陳女肢體多處擦傷、意識不清，經現場緊急處置後，於上午9點44分由救護車緊急送往為恭醫院搶救，所幸經治療後無生命危險。

警方表示，蘇男駕駛轎車於中華路六段闖紅燈直行，不慎與陳女騎乘的機車發生碰撞，雙方受傷送醫治療後均無生命危險。針對蘇男未遵守交通號誌之違規行為，警方後續將依道路交通管理處罰條例規定製單舉發。

警方呼籲，駕駛人行經號誌路口時，務必確實遵守交通號誌指示行駛，切勿貪圖一時之便闖紅燈，以維護自身及其他用路人安全。