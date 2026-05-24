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台3線「重車天堂」名號響 2名看熱鬧越南廠工挨撞受傷

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

台3線「重車天堂」，2名男女越南籍廠工今天上午在苗栗縣獅潭鄉豐林村路邊看熱鬧，吳姓男子所騎大型重機車轉彎失控滑摔撞及2人，事故造成3人受傷，送醫並無大礙，肇事原因警方進一步調查釐清中。

苗栗縣政府消防局今天上午8點多接獲報案，台3線120公里獅潭鄉豐林村路段，發生大型重機事故，人車趕到現場，騎士吳男（25歲）右手骨折、口鼻出血，越南籍楊姓男子（22歲），頭部約2公分撕裂傷及左大腿擦傷，杜姓女廠工（26歲）右小腿開放性骨折，消防救護車將3人送醫治療。

警方初步調查，楊、杜慕名，今天一早分騎機車到獅潭鄉豐林村路段看熱鬧，吳騎大型重車因轉彎不慎，機車失控往岔路滑摔，路旁的杜女苜當其撞，並波及楊男，吳經檢驗無酒精反應，警方進一步調閱行車紀錄器及監視器，進一步釐清事故原因。

大湖警察分局呼籲，台3線獅潭路段彎道路段多，假日時常吸引重機奔馳，多數路段易為事故熱點，用路人駕駛車輛須注意路況、保持專注與安全距離，務必遵守交通安全規則切勿違規，避免事故發生，維護用路人安全。

一輛大型重機今天在台3線獅潭鄉豐林村路段，轉彎不慎滑摔到岔路口小路，撞及路旁2名越南籍廠工，3人受傷送醫無大礙。圖／大湖警察分局提供
一輛大型重機今天在台3線獅潭鄉豐林村路段，轉彎不慎滑摔到岔路口小路，撞及路旁2名越南籍廠工，3人受傷送醫無大礙。圖／大湖警察分局提供

一輛大型重機今天在台3線獅潭鄉豐林村路段，轉彎不慎滑摔到岔路口小路，撞及路旁2名越南籍廠工，3人受傷送醫無大礙。圖／大湖警察分局提供
一輛大型重機今天在台3線獅潭鄉豐林村路段，轉彎不慎滑摔到岔路口小路，撞及路旁2名越南籍廠工，3人受傷送醫無大礙。圖／大湖警察分局提供

重機 越南 苗栗縣

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