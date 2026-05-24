影／壽星綁轎車頂鋼管遊街示眾 網友批太瘋狂太危險警方要開罰了

另類慶生觸法囉！彰化縣林姓男子受託幫好友乾弟慶生，竟將乾弟用保鮮膜綁在轎車鋼管上，一路從大城鄉載到二林鎮「遊街示眾」，有目擊民眾還以為有人被霸凌，警方已通知林姓駕駛到案說明，將依違反道路交通管理處罰條例開罰，可處罰3千元到1萬8千元以下罰鍰。

有民眾將男子被綁在轎車鋼管上的影音po網，還寫著「生日蠟燭嗎?」只見男子被用保鮮膜綁在轎車鋼管上，車子還沿途大聲放著康康唱的「快樂鳥日子」音樂，唱著「Happy Birthday，我祝你食甲2千3百5、60歲。」，有路旁民眾意會出是另類慶生，還喊著「生日快樂」。

但這樣瘋狂的慶生方式，也引發網民質疑，紛紛留言表示「警察呢?這沒違規?」、「很像遊街赴刑場」、「太誇張、太危險了吧」，這樣行車若一不小心會出人命，且音樂放那麼大聲也擾亂環境吧。

二林分駐所表示，經查林姓男子是受洪姓好友所託，要幫洪男乾弟用不一樣的方式慶生，他們在23日晚間6點多，把洪男乾弟綁在轎車車頂的鋼管，由林男（39歲）駕駛，載著遊街。

警方表示，林男危險駕駛，已通知到案說明，將會依違反道路交通管理處罰條例開罰。

彰化縣林姓男子受託幫好友乾弟慶生，竟將乾弟用保鮮膜綁在轎車鋼管上，一路從大城鄉載到二林鎮「遊街示眾」，民眾直呼太誇張。圖／取自彰化踢爆網