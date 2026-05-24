影／新竹男載2友撞客運失控 轎車暴衝撞進超商驚悚畫面曝

21歲溫男今晨0時許駕駛轎車搭載楊男及黃男，行經新竹市食品路與明湖路交叉路口時，與一輛客運發生猛烈擦撞，轎車隨後失控暴衝，整輛車撞進路旁超商，強大撞擊力道導致超商櫥窗玻璃嚴重碎裂、車體零件四散，所幸車上3人無生命危險。

新竹市消防局指出，今天凌晨0時59分接獲民眾通報，指稱食品路和明湖路口發生客運與汽車擦撞意外，現場疑似有2人受困。消防人員於凌晨1時10分抵達現場，確認現場為客運與汽車碰撞，車內原本受困的2名傷患已自行脫困，共計3人受到輕重傷。

消防局表示，救護人員到場後，立即對3名傷患初步救護。乘客38歲楊男意識清醒，臉部有約5公分的割傷且胸部疼痛；37歲黃男意識清楚，頭部有約10公分的撕裂傷及肢體擦挫傷；駕駛溫男則意識清楚、臉部擦挫傷，3名傷患送醫後無生命危險。

警方說明，溫男駕駛轎車搭載楊男及黃男2人，在民湖路與食品路口與客運發生碰撞，轎車失控波及路旁便利商店，溫男等3人受傷送醫，均無生命危險。警方獲報後迅速到場採證，雙方駕駛酒測，毒測均呈陰性反應，全案依規辦理。

警方呼籲，行經路口應減速慢行、遵守號誌，以維自身及其他用路人之生命財產安全。

21歲溫男今晨0時許駕駛轎車搭載楊男及黃男，行經新竹市食品路與明湖路交叉路口時，與一輛客運發生猛烈擦撞，轎車隨後失控暴衝，整輛車撞進路旁超商。圖／民眾提供