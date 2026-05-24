老翁遊東北角 開車左轉進海岸停車場 與對向紅牌重機對撞 騎士不治

李姓老翁開車行駛台2線，在左轉進入路外停車場時，與簡姓男子騎的紅牌重機迎面對撞，兩車都嚴重毀損。消防人員到場救援時，簡姓騎士已無呼吸心跳，送醫不治。李姓老翁接受酒測數值為零，事故原因由警方調查中。

警方初步調查，75歲李姓老翁今天中午12時19分，駕駛轎車沿台2線基隆往宜蘭方向行駛，經過指標92.5公里，新北市貢寮區和美與澳底間路段，要左轉進入靠海岸的停車場時，與對向52歲簡姓男子騎的紅牌重機發生碰撞。兩車撞擊後，李姓老翁的車子又撞上停車場內，束姓男子停放在停車格的轎車。

消防人員獲報派員前往救護，消防人員到達現場時，發現簡姓男子已無呼吸心跳，施以心肺復甦術（CPR）急救，並送貢寮衛生所澳底醫療救護中心搶救，醫師急救無效後宣告死亡。

車禍發生後，瑞芳警分局員警前往指揮交通。兩車撞擊地點在停車場入口處，事故車輛未占用車道，雙向交通未受阻。警方同時封鎖現場測繪採證，釐清事故原因。李姓老翁接受酒測，數值為0，警方另委託醫院代為抽血，檢測簡男體內是否有酒精含量。

李姓老翁開車行駛台2線，在左轉進入路外停車場時，與對向簡姓男子騎的紅牌重機對撞，兩車都嚴重毀損。消防人員到場救援時，簡姓騎士已無呼吸心跳，送醫急救中。記者邱瑞杰／翻攝

李姓老翁開車行駛台2線，在左轉進入路外停車場時，與對向簡姓男子騎的紅牌重機對撞，兩車都嚴重毀損。消防人員到場救援時，簡姓騎士已無呼吸心跳，送醫急救中。記者邱瑞杰／翻攝

李姓老翁開車行駛台2線，在左轉進入路外停車場時，與對向簡姓男子騎的紅牌重機對撞，兩車都嚴重毀損。消防人員到場救援時，簡姓騎士已無呼吸心跳，送醫急救中。記者邱瑞杰／翻攝

李姓老翁開車行駛台2線，在左轉進入路外停車場時，與對向簡姓男子騎的紅牌重機對撞，兩車都嚴重毀損。消防人員到場救援時，簡姓騎士已無呼吸心跳，送醫急救中。記者邱瑞杰／翻攝

李姓老翁開車行駛台2線，在左轉進入路外停車場時，與對向簡姓男子騎的紅牌重機對撞，兩車都嚴重毀損。消防人員到場救援時，簡姓騎士已無呼吸心跳，送醫急救中。記者邱瑞杰／翻攝

李姓老翁開車行駛台2線，在左轉進入路外停車場時，與對向簡姓男子騎的紅牌重機對撞，兩車都嚴重毀損。消防人員到場救援時，簡姓騎士已無呼吸心跳，送醫急救中。記者邱瑞杰／翻攝