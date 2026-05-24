苗栗龍鳳漁港旁戲水意外 1國中生落海2小時尋獲不治

苗栗縣多名國中學生昨天到竹南鎮龍鳳漁港附近戲水，其中1名國一生不慎落海失蹤；警消與海巡等單位獲報派員搜救，雖於2小時左右尋獲緊急送醫，但仍宣告不治。

苗栗縣政府消防局今天透過訊息通報指出，昨天晚間6時42分接獲海巡署龍鳳漁港安檢所轉報，民眾目擊有人落海，消防局隨即派遣竹南分隊協尋。

消防局表示，多名國中生昨天傍晚在龍鳳漁港附近岸邊戲水，其中就讀國一男學生不慎失足落海，同學驚見後隨即奔向龍鳳漁港安檢所報案。

經調閱監視器影像，確認有人落海後，消防局指出，海巡派出線上巡邏艇於海面搜尋，並出動大型空拍機進行偵查；消防局則利用空拍機在岸邊進行地毯式搜索，晚間8時38分在外海尋獲落水少年，迅速將其救起。

消防局表示，落水學生被救上岸時已無呼吸心跳，救護技術員對其施打骨針進行緊急救治，並由救護車送醫搶救，但最終仍宣告不治，確切落海原因待進一步釐清。