聽新聞
0:00 / 0:00
苗栗龍鳳漁港旁戲水意外 1國中生落海2小時尋獲不治
苗栗縣多名國中學生昨天到竹南鎮龍鳳漁港附近戲水，其中1名國一生不慎落海失蹤；警消與海巡等單位獲報派員搜救，雖於2小時左右尋獲緊急送醫，但仍宣告不治。
苗栗縣政府消防局今天透過訊息通報指出，昨天晚間6時42分接獲海巡署龍鳳漁港安檢所轉報，民眾目擊有人落海，消防局隨即派遣竹南分隊協尋。
消防局表示，多名國中生昨天傍晚在龍鳳漁港附近岸邊戲水，其中就讀國一男學生不慎失足落海，同學驚見後隨即奔向龍鳳漁港安檢所報案。
經調閱監視器影像，確認有人落海後，消防局指出，海巡派出線上巡邏艇於海面搜尋，並出動大型空拍機進行偵查；消防局則利用空拍機在岸邊進行地毯式搜索，晚間8時38分在外海尋獲落水少年，迅速將其救起。
消防局表示，落水學生被救上岸時已無呼吸心跳，救護技術員對其施打骨針進行緊急救治，並由救護車送醫搶救，但最終仍宣告不治，確切落海原因待進一步釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。