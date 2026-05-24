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宜蘭84歲婦突昏迷 三星警開道送醫

中央社／ 宜蘭24日電

宜蘭縣曾姓男子的84歲母親日前在家中突然昏迷不醒，曾男將母親送醫途中向警員求助，警方隨即開啟警鳴器及警示燈在前方開道，協助家屬將老婦送醫。

三星警分局三星派出所警員劉宇軒14日上午9時許，在三星鄉健富路段執行巡邏路檢勤務時，一輛轎車疾駛而來，停在警車後方，曾男神色慌張下車向警方求助，表示母親在家中突然昏迷不醒，全家人不知所措，希望警方協助開道將母親盡快送至醫院。

劉宇軒見情況危急，當機立斷，駕駛巡邏車開啟警鳴器與警示燈在前方開道，在警方協助與沿途車流避讓下，於最短時間內將老婦送抵羅東博愛醫院急診室，所幸經醫師救治後，老婦已清醒。

三星警分局長陳育健今天透過新聞稿表示，警員在關鍵時刻展現同理心及高度機警，值得肯定。警方將持續落實「視民如親」的服務精神，成為地方最堅實、最溫暖的安定力量。

宜蘭 三星 宜蘭縣

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