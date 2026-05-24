菲律賓移工爛醉騎車上路撞上台灣騎士 酒測值1.21被送辦

高雄橋頭區成功北路與林西路口今凌晨4時許發生車禍，岡山警分局獲報後到場，發現為菲律賓籍喬姓男子騎車追撞前方的許姓騎士，喬男渾身酒氣，呼氣酒測值達每公升1.21毫克，被撞的許姓男子酒測值則為0，警方詢後依公共危險罪將喬男移送法辦。

岡山分局於今（24）日凌晨4時25分許接獲報案，指橋頭區成功北路與林西路口發生交通事故。警方獲報後立即趕赴現場處置，現場為喬姓男子騎機車往北行駛，從後方追撞同向的50歲許姓騎士。

警方到場時，喬男與許男身體多處擦挫傷，均送往醫院治療、無生命危險。經警方檢測，許男無酒駕情事，喬男酒測值超出法定標準，因未注意車前狀況肇事。

警方詢問後，因喬男酒測值超標，依公共危險罪嫌函送橋頭地檢署偵辦；另喬男不依規定保持前、後車距離違規行為，警方將依道路交通管理處罰條例開罰600元至1200元罰鍰。

菲律賓籍喬姓男子騎車追撞前方的許姓騎士，喬男渾身酒氣，呼氣酒測值達每公升1.21毫克，警方詢後依公共危險罪將喬男移送法辦。讀者提供