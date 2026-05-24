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7旬翁搭台中客運72路「頭夾車門外」行駛30秒 交通局回應了
台中一名乘客分享昨天搭乘台中客運的驚悚經歷，一名年約70歲的阿公昨天搭乘公車，下車時整顆頭竟然被「夾在車窗外面」，司機當時未察覺異狀，車輛還行進近30秒，全車乘客趕緊大喊叫司機開門。台中客運今緊急發表聲明，坦承駕駛長開關車門未注意乘客，致上最高歉意，並承諾將依規懲戒並再教育駕駛。
台中市交通局表示，經調查情事屬實，業者已依規處分該名駕駛，針對此案影響行車安全，交通局除依規扣罰，針對該業者年度評鑑將嚴加審核，將直接影響業者的營運補助款。
一名乘客指出，5月23日下午五點左右，他搭乘台中客運72路、開往潭子聯合辦公大樓的公車，一位年約70歲阿公下車時，頭直接被車門夾在外面，且車子還在行進中，當下全車乘客都幫忙大喊司機開門，夾了近30秒，但司機卻一直說是阿公自己不下車，看到老人家被夾在那裡真的很難過，覺得司機不該這樣裝作沒聽見。
台中客運表示，駕駛當時讓乘客上下車，卻沒有注意與確認還有乘客尚未下車就關門，對於公司駕駛開關車門未注意乘客之不當行為，致上最高歉意，目前已對該駕駛長先行告誡，並記過處分，後續將予以再教育，未來也不定期抽查該駕駛車上行車紀錄影像，確保駕駛有無依規行駛，避免類似案件再發生。
交通局強調，已要求業者務必注意乘客上下車安全，並加強所屬駕駛教育訓練，若再有類似狀況將依規辦理，絕不寬貸。
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