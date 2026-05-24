聽新聞
0:00 / 0:00
高雄女騎機車疑身體不適 自撞一排防撞桿頭臉受傷送醫
吳姓女子21日傍晚5時55分許騎機車行經高市九二路與博愛一路口，疑因身體不適，自撞路邊一整排防撞桿，致頭、臉及腳部嚴重撕裂傷，所幸送醫無生命危險，事故過程被他車行車記錄器拍下。
三民一警分局指出，該起事故發生在21日傍晚5時55分許，當時吳姓女子（41歲）騎機車沿九如二路東向西行駛，疑因身體不適，撞擊道路防撞桿致自摔路旁，造成頭、臉及腳部等處嚴重撕裂傷，所幸無生命危險。
吳女騎機車撞防撞桿事故過程被他車行車記錄器拍下PO上網路社群Threads，只見原PO附上的影片畫面中，女騎士騎在車道左側，後連撞一整排防撞桿，機車偏移衝至對向路邊後摔車。
警方指，吳女事後經酒測無酒駕行為，自稱當時疑身體不適才摔車，詳細肇責待交通大隊分析鑑定。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。