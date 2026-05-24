高雄女騎機車疑身體不適 自撞一排防撞桿頭臉受傷送醫

吳姓女子21日傍晚5時55分許騎機車行經高市九二路與博愛一路口，疑因身體不適，自撞路邊一整排防撞桿，致頭、臉及腳部嚴重撕裂傷，所幸送醫無生命危險，事故過程被他車行車記錄器拍下。

三民一警分局指出，該起事故發生在21日傍晚5時55分許，當時吳姓女子（41歲）騎機車沿九如二路東向西行駛，疑因身體不適，撞擊道路防撞桿致自摔路旁，造成頭、臉及腳部等處嚴重撕裂傷，所幸無生命危險。

吳女騎機車撞防撞桿事故過程被他車行車記錄器拍下PO上網路社群Threads，只見原PO附上的影片畫面中，女騎士騎在車道左側，後連撞一整排防撞桿，機車偏移衝至對向路邊後摔車。

警方指，吳女事後經酒測無酒駕行為，自稱當時疑身體不適才摔車，詳細肇責待交通大隊分析鑑定。

吳姓女子21日傍晚騎機車疑身體不適，在高市九二路與博愛一路口自撞一整排防撞桿，致頭、臉及腳部受傷，幸無生命危險。記者石秀華／翻攝

吳姓女子21日傍晚騎機車疑身體不適，在高市九二路與博愛一路口自撞一整排防撞桿，致頭、臉及腳部受傷，幸無生命危險。記者石秀華／翻攝