高雄3歲男童公園坐搖搖馬遭婦人賞巴掌 網友怒：拳頭都硬了

高雄市一對楊姓夫妻昨傍晚帶3歲兒到前鎮區興仁公園玩耍，男童坐搖搖馬遊樂時，方姓婦人突繞過男童母親，出拳掌摑男童臉耳，男童當場摔下，幸被母親接住，熱心鄰居替男童冰敷，後將事件被PO網，網友怒批「拳頭都硬了」；警方事後將方帶回查辦。

網路社群Threads有網友昨晚貼文指，昨早教完課有點累，下午回家睡覺被一陣吵鬧聲吵起，走出家門看，看到一位媽媽無助的抱著小孩，小孩左側臉和耳朵的地方很紅，結果是被公園的遊民動手推下搖搖馬，當時她趕快回家拿冰敷袋先讓孩子冰敷，安撫孩子，並指媽媽和小孩受到蠻大的驚嚇。

當事人男童的母親在原PO貼文下方留言陳述經過，指當時兒子正在玩搖搖馬，她面對兒子但有段距離，一位陌生女子突從兒子後方走過去，直接用拳頭攻擊她兒子的左側耳朵，兒子當場從搖搖馬上掉下來，她衝過去抱住兒子，並質問對方「為什麼打我的小孩」？

男童母親指，該名陌生女子稱兒子罵她，她問女子兒子罵什麼，她一開始都沒說我兒子罵什麼，他們直接報警，因怕她跑走，和丈夫一起跟著她；後來婦人稱兒子出言不遜，在幫她教訓兒子，並直指「上樑不正下樑歪」，後又指她兒子罵她「甲賽」。

男童母親表示，她兒子3歲5個月，還沒上學根本不會講台語，我們家沒有人會講甲賽這種話；男童母親感謝鄰居幫忙，並指警察在5分鐘左右就到現場把那位陌生女子帶回警局，事後帶兒子就診後提告，文末並指兒子是爸媽心頭肉，很心痛被人這樣打，盼警方要重視隨機攻擊事件，不要再有任何小朋友受害。

貼文引發網友熱議，有網友怒指「看到拳頭跟腳都硬了」、「有夠誇張」；另有網友指「相信是個案，但真的太令人害怕了」；另有網友Tag市長陳其邁求助。

轄區前鎮警分局指出，興仁公園昨傍晚5時許發生幼童被傷害案件，經警方調查，當時楊姓男子陪同妻子及3歲兒子於公園遊玩期間，方姓女子（46歲）稱疑似遭孩童辱罵，情緒失控下竟徒手掌摑幼童左臉，造成臉部紅腫。楊男見兒子被打立即上前制止並報警處理，並向警方表示，「兒子全程未與方女對話」。

警方將方女帶返所，男童家屬已提出傷害告訴；警方指出，由於方女對未成年孩童施行暴力，警方後續另依相關事證，警詢後，全案將依觸犯傷害罪及兒童及少年福利與權益保障法等罪嫌移送高雄地檢署偵辦，以維護社會治安與孩童安全。

警方未來將持續加強興仁公園秩序維護，並配合權管機關不定時前往該處查察，以確保民眾休憩安全。

高市方姓婦人昨傍晚在興仁公園出拳掌摑3歲男童，警方到場處理。記者石秀華／翻攝