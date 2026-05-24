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基隆巷內民宅1樓火警 消防人員抵達見黑煙竄出 射水滅火再進屋搜索
基隆市西定路今天上午有民宅起火燃燒，消防人員到場後，布設水線灌救，滅火後進入搜救，確認無人受困傷亡。起火原因由火災調查科人員鑑識調查中。
基隆市消防局「119」救災救護指揮中心今天上午10時8分接獲報案，指中山區西定路368巷內發生火警，屋內竄出大量黑煙，隨即調派仁隊、中山、安樂、七堵（RIT）和百福分隊，以及第2大隊部前往灌救，並通報市警局、自來水公司、瓦斯公司、台電派員到場協助。
消防人員抵達現場時，看到火場是2層樓的混凝土結構民宅，1樓有陣陣黑煙竄出。消防人員布設水線，從屋外朝屋內射水控制火勢，同步確認是否有人受困火場，初步訪查住在屋內的兩人都在屋外。
消防人員接著破門，布設水線進入屋內減火，10時22分控制火勢，在在火場內搜索是否有人受困，10時36分確認無人傷亡。
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