影／三重黑賓士拒檢飆車逃逸 警方開出28張罰單追查駕駛

新北市三重天台商圈昨天深夜有1輛黑色賓士轎車，被員警看見駕駛違規手持使用手機但拒檢逃逸，雙方短暫飛車追逐，轎車一度停下又趁隙加速脫逃。警方逕行舉發開出28張罰單，後續將依車號通知駕駛到案說明。

員警昨晚11時35分在三重區重新路、正義南路口發現賓士車駕駛行車手持使用手機，靠近示意停車受檢時，對方直接加速往環河南路方向逃逸。員警騎機車去追並通報攔截圍捕，賓士車則沿途狂飆蛇行、逆向、闖紅燈持續竄逃。

後來轎車又繞回重新路，在大同南路口遇到紅燈被機車阻擋去路停下，員警喝斥要求下車並持警棍敲擊車窗，但駕駛趁前方機車受驚散開閃避，直接又猛踩油門趁隙逃離。

警方後續依各項違規逐一逕行舉發，包括駕車使用手機、逆向行駛、闖紅燈、轉彎未打方向燈、危險駕駛、拒檢逃逸等，共開28張罰單最高可處12萬元罰鍰，再嘗試查緝駕駛到案依法偵處。