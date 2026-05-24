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以為地上的沒人要 失聯移工變「偷瓜女」 躲稻田爬屋頂最後落網
宜蘭壯圍名產哈密瓜正甜，竟引來外籍失聯女移工伺機行竊，昨天中午被發現行蹤時，竟與警方上演「稻田躲貓貓」，還爬上屋頂不下來與警方對峙，引起眾人圍觀熱議。雙方僵持與經過追捕近3小時，這名女竊賊自知無法再逃，被警方帶下移送地檢署。
壯圍哈密瓜全國知名的高經濟農產，最近進入成熟期，卻引人覬覦。礁溪分局昨天11時許獲報，壯圍鄉有7顆、價值約4200元的哈密瓜遭竊。警方趕赴現場時，涉案的80年次女性失聯移工為了躲避查緝，先是慌張潛入稻欉中偽裝，隨後更爬上鐵皮屋頂與警方對峙，驚險場面引發地方熱議。
哈密瓜果實下垂狀，有些貼近地面。據了解，這名女移工過去曾在壯圍工作，昨天騎車經過瓜田時一時心生貪念，落網後竟瞎扯以為哈密瓜「放在地上沒人要」，才當場「拿」了7顆。
雖然女嫌花招百出，最終仍難逃法網，被優勢警力勸下就擒。礁溪分局強調，警方對竊盜等不法行為絕不寬貸，全案訊後已依竊盜罪嫌移送宜蘭地檢署偵辦，全力捍衛農民的心血結晶。
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