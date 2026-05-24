女子疑感情受挫深夜坐高美濕地海邊 清水警冒險翻越欄杆救援

台中高美濕地夕陽美景是世界知名景點，一名女子疑因感情受挫前天深夜獨坐在高美濕地海邊，海水正漲潮，清水警方獲報到場搜尋找到人，員警翻越欄杆跳入濕地，趁女子沒注意時，迅速將她拉起並帶往安全的河堤處安撫情緒，通知家人帶她回家。

前天凌晨，台中市清水警分局高美派出所所長李財安與警員鄭惇升接獲緊急協尋通報，指稱有女子疑似情緒不穩，在高美濕地一帶，高美濕地範圍廣闊、夜間昏暗視線不佳，警方到場後立即兵分二路搜尋，希望盡快找到女子蹤影。

搜尋過程中，所長李財安在高美濕地圍欄外側，發現一名女子獨自坐在濕地海邊哭泣，當時海水已逐漸漲潮，情況危急。所長擔心女子發生危險，當機立斷翻越欄杆跳入濕地，趁女子未注意時，迅速將她拉起並帶往安全的河堤處安撫情緒。

警方調查，24歲女子近日因感情因素心情低落、情緒不穩，深夜從豐原區獨自搭計程車到高美濕地，經警方耐心關懷與安撫後，女子情緒逐漸平穩，後續由家屬陪同返家休息。

清水警分局呼籲，民眾若遇感情、家庭或生活壓力時，可向親友、專業機構尋求協助，切勿獨自前往危險場所，以免發生意外。警方也提醒，高美濕地潮汐變化快速，夜間視線昏暗，民眾前往時務必注意自身安全，避免進入危險區域，共同守護生命安全。