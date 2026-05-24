山區夜騎電輔車太驚險 新竹男摔落10公尺邊坡 消防架繩索救人

新竹市63歲男子，昨天晚間騎乘電動輔助自行車，行經苗栗縣泰安鄉大鹿道林東線8.8公里處時，疑因山區夜間視線不佳，不慎滑落約3層樓高的10米深邊坡，所幸患者受困於邊坡樹木間，未持續墜落，新竹縣與苗栗縣消防局共同搜救，成功將男子救出。

新竹縣消防局表示，昨晚接獲通報後，立即派遣五峰分隊花園小隊2車5人前往現場支援，並與苗栗縣消防局、森林警察及林保署人員共同執行搜救任務。

消防局指出，男子當時夜間騎乘電動輔助自行車行經山區路段，雖安全帽配有燈光設備，但因山區夜間照明不足、路況複雜，疑似因此失控摔落邊坡。由於男子受困在樹木間，才未繼續滑落更深處。

五峰分隊人員於晚間9時45分抵達後，立即展開地形勘查與搜救作業，救援人員透過男子呼喊聲及燈光反射進行定位，確認受困位置後，隨即架設繩索確保系統，由搜救人員攜帶照明及基本救護裝備下切接近患者。

消防人員後續利用電動上升器配合搜救人員引導，逐步將男子向上拉升脫困，最終成功安全帶返道路處。救援過程中，消防人員也提供能量飲料協助男子補充體力。

苗栗縣消防局現場檢傷評估後，確認男子意識清楚、生命徵象穩定，無明顯外傷，男子隨後表示沒有就醫需求。

此次救援勤務，新竹縣消防局出動2車5人，苗栗縣消防局出動2車4人，森林警察及林保署也各派遣1人到場協助。

消防局提醒，山區道路與林道路況複雜，夜間能見度有限，民眾從事自行車或戶外活動時，除應配戴安全防護裝備外，也應注意行車速度及周邊環境，避免夜間深入山區，以降低意外風險。

新竹市63歲男子，昨天晚間騎乘電動輔助自行車，行經苗栗縣泰安鄉大鹿道林東線8.8公里處時，疑因山區夜間視線不佳，不慎滑落約3層樓高的10米深邊坡。圖／新竹縣消防局提供