花蓮光復死亡車禍！小客車自撞電桿全毀 駕駛受困送醫搶救不治

花蓮縣光復鄉台9線237.6公里處昨晚發生車禍，41歲賴姓男子開小客車不慎自撞電桿受困車內，消防人員到場後，隨即使用破壞器材協助脫困，並立即實施心肺復甦術等急救處置，後續送往鳳林榮民醫院搶救，但最後傷重不治，詳細肇事原因待釐清。

花蓮縣消防局第二大隊今天表示，昨天晚間8時許，光復鄉發生一起小客車車禍案件，消防人員到場後，發現一名男性患者受困車內，且已沒有呼吸心跳，緊急將男子脫困送醫。

警方調查，賴姓男子駕駛自小客車於台9線北往南直行，車上沒有乘載乘客，行經台9線237.6公里處時，疑似未注意車前狀況，突然駛出右側路外邊線不慎自撞電桿，經路過民眾通報119到場搶救。警方即刻派遣光復分駐所員警及交通事故處理專責小組馳赴現場，實施交通管制、現場封鎖及秩序維護。

據查，賴男有合格駕照，已報請花蓮地檢署核發鑑定許可書後，委託鳳林榮民醫院抽血檢驗；由於現場未設置固定監視器，且車輛行車紀錄器已毀損，無法讀取記憶卡資料，只有其他車輛駕駛人目擊事故經過，證稱車輛不慎自撞路外電桿，因此由偵查隊及鑑識小組現場測繪、照相及相關跡證採集作業，以完整還原事故經過。

花蓮縣光復鄉台9線237.6公里處昨晚發生車禍，41歲賴姓男子開小客車不慎自撞電桿，送醫搶救傷重不治。圖／民眾提供

花蓮縣光復鄉台9線237.6公里處昨晚發生車禍，41歲賴姓男子開小客車不慎自撞電桿，送醫搶救傷重不治。圖／民眾提供