台中北屯松竹路藥局清晨起火二人受困 警消破門搶救輕傷送醫

台中市南屯區永春東七路、永春路口，昨天深夜11時許，有一輛BMW轎車在路口甩尾、燒胎，剛好被路過停等紅燈的民眾拍下，上傳社群平台，第四警分局表示，已擴大調閱監視器，查出涉案的林姓男子，林男稱到台中旅遊，離開前覺得「台中路大條」，才臨時起意，警方將依法吊扣車牌6月、最高開罰3萬6000元。

2026-05-24 09:55