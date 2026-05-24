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台中北屯松竹路藥局清晨起火二人受困 警消破門搶救輕傷送醫

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市北屯區松竹路的透天民宅，今天清晨6時許傳出火警，消防局派遣北屯消防分隊等3個單位前往滅火，現場初報有人員受困，消防隊破壞店門鐵門後進入灌救，現場屋主女兒與男友住在該處3樓，已由消防人員救出，有輕微嗆傷送醫，現場是一樓店面裝潢夾層冒煙，引發火勢，詳細起火原因待查。

台中市消防局在今天清晨6時13分獲報，北屯區松竹路二段的一間藥局發生火警，經派遣第八大隊、轄區四平分隊等4個單位、各式消防車輛11輛、消防人員23名前往滅火，現場由第八大隊組長林諺樟擔任指揮官。

火勢在今天清晨6時30分控制、6時32分撲滅，救出受困的一男一女住戶，年約30歲，有吸入些許濃煙，輕微不適等症狀，送中國醫藥大學附設醫院急救，詳細的起火原因待查。

台中市北屯區松竹路二段一間藥局，今天清晨傳出火警，警消以切割器材，破壞鐵門搶救。記者陳宏睿／翻攝
台中市北屯區松竹路二段一間藥局，今天清晨傳出火警，警消以切割器材，破壞鐵門搶救。記者陳宏睿／翻攝

台中市北屯區松竹路二段一間藥局，今天清晨傳出火警，警消以切割器材，破壞鐵門搶救。記者陳宏睿／翻攝
台中市北屯區松竹路二段一間藥局，今天清晨傳出火警，警消以切割器材，破壞鐵門搶救。記者陳宏睿／翻攝

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