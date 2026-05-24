聽新聞
0:00 / 0:00
影／台中路大條？BMW男離開前 南屯甩尾燒胎 警：開罰扣照
台中市南屯區永春東七路、永春路口，昨天深夜11時許，有一輛BMW轎車在路口甩尾、燒胎，剛好被路過停等紅燈的民眾拍下，上傳社群平台，第四警分局表示，已擴大調閱監視器，查出涉案的林姓男子，林男稱到台中旅遊，離開前覺得「台中路大條」，才臨時起意，警方將依法吊扣車牌6月、最高開罰3萬6000元。
第四警分局表示，昨天深夜11時許，南屯區永春東七路、永春東路口，傳出疑似車輛甩尾燒胎危險駕車情形，南屯派出所獲報後，立即派員趕赴現場查處。
警員到場後發現，路面留有明顯輪胎磨擦痕跡，立即擴大調閱周邊監視器畫面，逐一過濾比對，迅速鎖定一部由設籍屏東，由林男駕駛的BMW轎車。
經聯繫林男後，林男解釋，從南部到台中，要從台中下榻旅館離開前，覺得台中路大條，加上深夜沒車，臨時起意。
警方認定，林男已違反道交條例第43條第1項第1款，最高可處3萬6000元罰鍰，吊扣該汽車牌照6個月，另依公共危險罪嫌送辦。
第四警分局呼籲，危險駕駛、甩尾燒胎及競速行為，不僅危害其他用路人安全，也易影響民眾安寧，將持續針對轄區易發生危駕路段加強巡邏與取締，以維護交通秩序與公共安全。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。