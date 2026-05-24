影／台中路大條？BMW男離開前 南屯甩尾燒胎 警：開罰扣照

台中市南屯區永春東七路、永春路口，昨天深夜11時許，有一輛BMW轎車在路口甩尾、燒胎，剛好被路過停等紅燈的民眾拍下，上傳社群平台，第四警分局表示，已擴大調閱監視器，查出涉案的林姓男子，林男稱到台中旅遊，離開前覺得「台中路大條」，才臨時起意，警方將依法吊扣車牌6月、最高開罰3萬6000元。

第四警分局表示，昨天深夜11時許，南屯區永春東七路、永春東路口，傳出疑似車輛甩尾燒胎危險駕車情形，南屯派出所獲報後，立即派員趕赴現場查處。

警員到場後發現，路面留有明顯輪胎磨擦痕跡，立即擴大調閱周邊監視器畫面，逐一過濾比對，迅速鎖定一部由設籍屏東，由林男駕駛的BMW轎車。

經聯繫林男後，林男解釋，從南部到台中，要從台中下榻旅館離開前，覺得台中路大條，加上深夜沒車，臨時起意。

警方認定，林男已違反道交條例第43條第1項第1款，最高可處3萬6000元罰鍰，吊扣該汽車牌照6個月，另依公共危險罪嫌送辦。

林姓男子昨天深夜駕駛BMW轎車，在台中市南屯區路口甩尾、燒胎，警方將依法告發。記者陳宏睿／翻攝

第四警分局呼籲，危險駕駛、甩尾燒胎及競速行為，不僅危害其他用路人安全，也易影響民眾安寧，將持續針對轄區易發生危駕路段加強巡邏與取締，以維護交通秩序與公共安全。