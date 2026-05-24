影／苗栗「山邊媽祖」組三媽合體 逛逢甲夜市爆肢體衝突 警：依法查處

苗栗縣山邊媽祖昨晚與樂成宮旱溪媽、浩天宮大庄媽，組成「三媽合體」逛逢甲夜市，展開贊境賜福感恩之旅，吸引大批信眾追隨，不過有網友拍到，昨晚遶境現場有爆發打架的肢體衝突，第六警分局表示，現場是林姓、黃姓男子有推擠，經警方介入後，未提告傷害，但雙方有揮拳動作，後續依違反社維法裁處。

第六警分局表示，有關網友反映山邊媽祖在逢甲夜市的遶境活動，有肢體衝突一事，昨晚在11時30分已獲報，也派員前往處置，嚴正告誡民眾勿有違法脫序行為，確保活動順利進行。

據查，現場是林男（24歲）與黃男（44歲）因遶境現場人潮眾多，發生推擠等衝突，經員警即時介入處置後，雙方表示未受傷也不提告訴，警員當場嚴正告誡，持續於現場維護秩序，直至遶境活動順利進行。因雙方有揮拳等動作，後續將依社維法裁處。

第六警分局強調，當日晚間已規畫警力、義交執行交管與安全維護勤務，民眾參與宗教活動應保持理性，切勿因情緒衍生衝突，對於任何影響公共秩序或暴力違法行為，警方必定依法嚴辦、絕不寬貸。

苗栗縣山邊媽祖，又稱「山邊媽」、「山邊天上聖母」是台灣苗栗縣後龍鎮南港里山邊庄的信仰中心，相傳山邊媽早期隨先民渡海來台，守護當地開疆闢土，至今已有三百多年的歷史，每年為與通霄白沙屯媽祖「共乘同一鑾轎」前往北港進香的百年傳統，最為信眾熟知，昨晚是與樂成宮旱溪媽、浩天宮大庄媽，組「三媽合體」，一起逛逢甲夜市。