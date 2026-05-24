防黃牛變霸王條款？演唱會搶票被鎖帳號...議員爆被停權高達2.5萬筆

演唱會黃牛引發售票系統大規模鎖帳號爭議。議員接獲陳情，很多民眾搶演唱會票時，因系統延宕導致重複登錄；還有為搶整點或半點釋票，結果被系統認定異常、被鎖帳號，有粉絲憂恐一輩子無法透過這系統再購票，許多粉絲跟民代陳情。

北市議員耿葳說，上周五密集與法務局與主任消保官討論後得知，這一波被停權的帳號高達2萬5千筆，為了保障會員權益，她請法務局邀請第三方公正機構「北市電腦公會」介入協助檢視拓元售票系統，她與法務局將召開大型調解會議。

據北市府統計，北市2025年消費申訴案件共有2萬2123件，其中第一名仍是網路電視購物類，高達3995件，與前一年件數持平；其次為運動健身類申訴2779件；第三名運輸類2101件、至於藝文表演類，因為演唱會爭議，已經躍升為第四大類，去年一整年有1990件，較前一年大幅增加。

法務局統計，其中藝文表演類拓元去年就有322件，耿葳質疑，因為消費者更改系統作業，只要一直刷新網頁就會被視為異常，許多粉絲質疑，被鎖帳號被鎖得不明不白，質疑業者是要防機器人搶票，卻變成亂鎖粉絲帳號。

「質疑售票系統存在霸王條款。」耿葳質疑，依照消費者保護法，當對消費者不利，舉證責任應該是業者端，但售票平台卻要消費者自己證明，還有停權的法律效果一旦帳號被停權，就會變成永遠無法在該系統購票。

法務局表示，北市消法官今年2月就發現有售票系統消費申訴異常，已開始調查，若是個案的消費者沒有使用程式，卻被誤封，消保官都會受理申訴，業者也承諾，第二次申訴，一定會出來跟消費者說明。至於業者如何判斷是否異常、鎖帳號，也要求業者跟消法官、調解委員說明依據，再透過消保官、調解委員向消費者說明。

消保官表示，也會加強消費警訊發佈，並在消保網設置藝文表演的票售爭議受理專區，針對常見的購票爭議等，會用QA或注意事項充分揭露宣導。