苗栗竹南龍鳳漁港國中男生疑似失足落海 2個多小時尋獲回天乏術

一名男國中生昨天在苗栗縣竹南鎮龍鳳漁港北堤消波塊間，疑似失足落海失蹤，海巡及消防出動人員及空拍機，2個多小時發現國中生，搶救仍回天乏術，全案進一步處理中。

海巡署中部分署第三岸巡隊龍鳳漁港安檢所昨天下午6點左右接獲目擊者報案，竹南鎮龍鳳漁港北堤消波塊間有人落海失蹤，經察看監視器確認，出動空拍機、巡邏艇在海面搜救，苗栗縣政府消防局接獲通報，派遣竹南分隊人車及空拍機沿岸協尋。

海巡、消防及義消等50多人漏夜搜救，昨天晚間8點38分在漁港外海發現落水國中生，已經失去呼吸心跳，消防高級救護技術員施打骨針並緊急送醫，但仍回天乏術，初步調查死者國中一年級劉姓男學生與另名同學昨天到漁港，劉疑似在消波塊間失足落海，全案進一步處理中。

一名男國中生昨天在苗栗縣竹南鎮龍鳳漁港疑似失足落海失蹤，海巡及消防出動人員及空拍機，2個多小時發現國中生，搶救仍回天乏術。圖／民眾提供

一名男國中生昨天在苗栗縣竹南鎮龍鳳漁港疑似失足落海失蹤，海巡及消防出動人員及空拍機，2個多小時發現國中生，搶救仍回天乏術。圖／民眾提供