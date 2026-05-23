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新北姊妹共乘機車待轉遭毒駕男撞倒 家屬忍痛拔管釀1死1傷

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市1對姊妹今共乘機車停在待轉區，無辜遭毒駕王姓男子先高速撞倒，再直接輾壓，妹妹因傷重，家屬今晚忍痛拔管，放棄急救，這起毒駕交通事故釀1死1傷。

據了解，這對林姓姊妹今天一起騎車外出購買衛生紙，返家途中在中和區景平路與大勇街口的機車待轉區待轉時，無預警遭嫌毒駕的王姓男子先快速倒車撞倒在地，車禍現場遺落多包衛生紙，傷者還來不及起身，王男竟往前開直接輾過倒地的機車及林姓姊妹，讓目擊車禍經過的民眾驚呼聲連連。

涉嫌肇事的王男被員警當場逮捕，據了解，從事電動門的王男當時開車從新店往中和方向，準備開車返回永和住處，他坦承在下午2時許，曾吸食毒煙彈。

中和警分局交通組長吳伯書表示，今天下午4時許接獲報案，中和區景平路與大勇街口發生一起毒駕事故，員警到場發現駕駛王姓男子語無倫次，經毒品唾液快篩檢測呈陽性反應，並當場查獲毒品菸彈及吸食器。

傷者為1對林姓姊妹雙載共乘機車，2人遭撞後分別送往新店慈濟及雙和醫院急救，其中妹妹因傷勢嚴重，今晚7時許宣告不治。

吳伯書表示，警方現場依法將肇事王男上銬逮捕及依法扣留涉案車輛，警詢後依公共危險罪及毒品罪嫌移送新北地檢偵辦並建請檢察官預防性羈押。

吳伯書說，中和警分局在今年4、5月共取締毒駕案件89件，警方會持續針對毒駕違法違規行為強力執法絕不寬貸，以維護其他用路人安全。

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新北市1對姊妹今共乘機車停在待轉區，無辜遭毒駕男高速撞倒，妹妹因傷重，家屬忍痛拔管，釀1死1傷。記者王長鼎／翻攝
新北市1對姊妹今共乘機車停在待轉區，無辜遭毒駕男高速撞倒，妹妹因傷重，家屬忍痛拔管，釀1死1傷。記者王長鼎／翻攝

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