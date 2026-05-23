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畫面曝！毒駕男自撞後「急速倒車轉圈」 輾壓待轉機車姊妹1死1傷

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高雄港20號碼頭傳落海意外 1小時救上男子已無生命跡象

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄港20號碼頭今天晚間發生民眾落海事件，消防署港務消防大隊高雄港隊獲報後，會同高雄市消防局、港警及海巡署展開搜救，1個多小時後將落水的男子救上岸，但男子已經無生命跡象，身分待查。

高雄港務消防大隊表示，今天晚間6時許接獲通報，指高雄港20號碼頭前方水域有民眾落海，立即出動7車15人前往救援；高雄市消防局支援3車2艇13人，港警出動1車2人，海巡署則派遣2車1艇6人到場協助搜救。

搜救人員到場後展開水域搜索，直到晚間7時26分，由潛水人員尋獲1名男性溺者，隨即將人救起帶回岸上，但無呼吸心跳，立即由救護車送醫。

警方初步調查，無外力介入情形，詳細落海原因仍待進一步釐清。

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高雄港今天晚間有人溺水，消防人員下水搶救。記者林保光／翻攝
高雄港今天晚間有人溺水，消防人員下水搶救。記者林保光／翻攝

高雄港今天晚間1男子溺水，消防人員下水搶救。記者林保光／翻攝
高雄港今天晚間1男子溺水，消防人員下水搶救。記者林保光／翻攝

海巡署 高雄市 高雄港

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