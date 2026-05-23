濃煙竄天！國道一號岡山路段火燒車 高公局外包貨車竄火舌

國道1號南向岡山路段今天下午驚傳火燒車意外，一輛高公局外包廠商的警戒標示小貨車，行經南向348公里處時突然起火，整輛車瞬間陷入火海、濃煙竄天，所幸駕駛警覺性高，第一時間將車停靠路肩避難，並未受傷，詳細起火原因仍待消防局進一步調查。

國道公路警察局第五公路警察大隊表示，今天下午3時17分接獲報案，指稱國道1號南向348公里岡山路段有車輛起火，警方隨即派員前往現場協助擴大管制，並通報高雄市消防局派員趕往灌救。

警方初步調查，該輛警戒標示車為自用小貨車，由侯姓男子（53歲）駕駛，是高公局的外包廠商，當時正執行勤務。

侯男向警方透露，車輛行駛到該路段時突然發現異常，他直覺不對勁，立刻將車輛切往外側路肩停靠，隨後車頭便因不明原因冒煙起火。

高雄市消防局救災人員趕抵現場後迅速拉起水線灌救，火勢順利於下午3時37分完全撲滅，現場無人受困或受傷。

國道警方呼籲，用路人平時應定期做好車輛保養維護，行車上路前務必落實檢查「油、水、煞車、輪胎、燈光」等車況，避免車輛因機件老舊或異常引發火燒車等突發事故，以維護自身及其他用路人的生命財產安全。