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鐵腕稽查淡江大橋噪音車 蘆洲警昨晚逮7輛最高可罰3.6萬元

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

淡江大橋12日通車後引來大量車流，為防範改裝車聚集及深夜噪音擾民，蘆洲警昨晚會同環保局於淡江大橋下橋周邊道路執行環警聯合稽查，短短2小時共查獲7輛噪音車、4輛改裝排氣管。其中噪音車將由環保局依噪音管制法告發並通知限期改善。

蘆洲警分局統計，今年1月至5月20日止共通報環保局疑似噪音車輛2452件、舉發非法變更排氣管703件、違規改裝車輛484件、無照駕駛784件及危險駕車24件。其中噪音車案件換算裁罰總額約達882萬元，展現警方維護居民生活安寧及道路交通安全之決心。

蘆洲分局指出，如於晚間10時至翌日上午6時，使用未經噪音審驗或檢驗合格排氣管之車輛行駛，將依違反噪音管制法第8條通報環保機關，自2025年12月26日修法通過後，首次違反裁處3600元，最高裁處36000元罰款，限期未改善者除按次處罰外，情節重大者得移請公路監理機關吊扣牌照。

蘆洲分局提醒，車主隨意改裝車輛引起噪音，除須繳罰單外，環保機關亦會令其限期改善，直到複驗合格為止，呼籲民眾切勿惡意改裝排氣管製造噪音，擾民又和自己荷包過不去。

噪音車首次違反裁處3600元，最高裁處36000元罰款。記者黃子騰／翻攝
噪音車首次違反裁處3600元，最高裁處36000元罰款。記者黃子騰／翻攝

蘆洲警與環保局人員在淡江大橋下橋處實施聯合稽查。記者黃子騰／翻攝
蘆洲警與環保局人員在淡江大橋下橋處實施聯合稽查。記者黃子騰／翻攝

環保局 淡江大橋

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