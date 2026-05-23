快訊

美國公布第二批外星文件 美軍F-16戰機擊落UFO畫面曝光

網紅「吃屎哥」突蛋襲柯文哲 吳怡萱氣炸提告：絕不讓鼠輩橫行

黃仁勳私人飛機抵台 今晚將現身Meet‑A‑Claw活動

聽新聞
0:00 / 0:00

台中夫妻雙亡4月大女嬰倖存 高大成揪1關鍵：推測死亡不超過2天

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中梧棲區發生夫妻倆雙屍命案，隔壁房間還有1名4個月大的女嬰滾落床下後倖存。法醫高大成說，幼兒的胃小、消化快，一般約3至4小時就要進食，吃不到就會哭，哭又會加速脫水，只要哭個3、4次就會受不了，而被人發現時還會哭，因此他研判這對夫妻應該死不超過兩天，並在餵過小孩後才尋短。

高大成說，此案和其他家庭悲劇案件不同之處，在於小孩未被帶走，而是倖存活了下來。一般而言，幼兒的脫水快，大人大概要3至4小天才會脫水光，但是這樣的幼兒則約兩天就會脫水死亡。因此，雖然這對夫妻失聯了3天，但從孩子還活了下來判斷，他2人的死應該不會超過兩天

高大成說，一般死亡12小時屍體就會有屍臭味，鼠蹊部黑青死亡1天、血管出現網狀2天，皮膚出現水泡死亡3天，從這些外觀可以判斷死者的死亡時間。

據了解，這對夫妻屬高風險家庭，兩人死亡現場初步看來並無外力介入，研判無他殺可能，檢警將於28日解剖遺體進一步釐清死因。市府社會局表示，女嬰被送醫後，目前生命跡象穩定，出院後將暫時採取緊急安置，再交由社工評估女嬰家屬的照顧意願與能力，確保女嬰獲得妥適的照顧。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

法醫高大成說，從孩子還活了下來判斷，夫妻2人的死應該不會超過2天。記者黃寅／攝影
法醫高大成說，從孩子還活了下來判斷，夫妻2人的死應該不會超過2天。記者黃寅／攝影

高大成 台中 命案 梧棲

延伸閱讀

梧棲驚傳雙屍悲劇！高風險夫妻失聯3天 警消破門驚見4月女嬰

梧棲21歲夫婦雙屍命案…社工調閱社區進出資料 救下4個月大女嬰

台中KTV槍殺案不想讓國民法官審理 死者妻淚訴：孩子以為爸爸病逝

養小孩最燒錢不是學費！十大育兒支出排行曝光 冠軍讓爸媽超有感

相關新聞

梧棲21歲夫婦雙屍命案…社工調閱社區進出資料 救下4個月大女嬰

台中市梧棲區前天晚上傳出雙屍命案，一對高風險家庭的21歲夫妻久未與社工聯絡，社工報警，警消破門發現夫妻雙亡，僅留下1名4個月大的女嬰。台中市社會局指出，該社工透過調閱死者居住社區的進出資料，確認該夫妻3天沒有出門，才及時報警救下女嬰，目前女嬰生命跡象穩定。

台中夫妻雙亡4月大女嬰倖存 高大成揪1關鍵：推測死亡不超過2天

台中市梧棲區發生夫妻倆雙屍命案，隔壁房間還有1名4個月大的女嬰滾落床下後倖存。法醫高大成說，幼兒的胃小、消化快，一般約3至4小時就要進食，吃不到就會哭，哭又會加速脫水，只要哭個3、4就會受不了，而被人發現時還會哭，因此他研判這對夫妻應該死不超過兩天，並在餵過小孩後才尋短。

梧棲驚傳雙屍悲劇！高風險夫妻失聯3天 警消破門驚見4月女嬰

台中市梧棲區一處新成屋大樓內，前（21）日晚間驚傳一起令人揪心的雙屍悲劇；一對被列為高風險家庭的年輕夫妻，因連續多日失聯，經家扶中心社工警覺不對勁報警，警消破門後發現夫妻兩人已在租屋處內明顯死亡；令人心痛的是，另一間房內還留有一名尚有生命跡象的女嬰，所幸經緊急送醫救治後生命跡象穩定，目前已由社會局介入緊急安置。

宜蘭廟宇遶境鞭炮掉車內冒濃煙 老翁急跳車遭撞重傷送醫

宜蘭頭城鎮今天有廟宇遶境時，車隊中疑似有點燃的鞭炮掉入小貨車，後座71歲江姓男子嚇到跳車，被後方閃避不及的神轎車撞上，老翁當場沒有生命跡象，已送往陽明交大附設醫院搶救。

蘇花改仁水隧道驚傳火燒車 小貨車駕駛機警停車滅火

全長近3公里的台9線蘇花改仁水隧道，今早發生火燒車意外，一輛小貨車不明原因突然燒起來，幸好駕駛吳姓男子非常機警，立即停車拿隧道內的消防箱滅火器滅火，消防人員獲報也趕到撲滅火勢，約40分鐘後恢復雙向通行。

騎車衝進板橋火車站滾下樓梯畫面曝 男子爬起竟於月台處落軌險遭輾

新北市板橋火車站今天上午發生驚悚落軌事故。1名30多歲男子自板橋車站西門處騎機車闖入後衝下樓梯欲至地下一樓時，連人帶車摔下全身傷。不料男子自摔後竟跑到月台處落軌，當場被逮捕送醫。警方將待男子情緒穩定後偵訊，依公共危險罪嫌送辦。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。