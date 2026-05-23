台中夫妻雙亡4月大女嬰倖存 高大成揪1關鍵：推測死亡不超過2天

台中市梧棲區發生夫妻倆雙屍命案，隔壁房間還有1名4個月大的女嬰滾落床下後倖存。法醫高大成說，幼兒的胃小、消化快，一般約3至4小時就要進食，吃不到就會哭，哭又會加速脫水，只要哭個3、4次就會受不了，而被人發現時還會哭，因此他研判這對夫妻應該死不超過兩天，並在餵過小孩後才尋短。

高大成說，此案和其他家庭悲劇案件不同之處，在於小孩未被帶走，而是倖存活了下來。一般而言，幼兒的脫水快，大人大概要3至4小天才會脫水光，但是這樣的幼兒則約兩天就會脫水死亡。因此，雖然這對夫妻失聯了3天，但從孩子還活了下來判斷，他2人的死應該不會超過兩天。

高大成說，一般死亡12小時屍體就會有屍臭味，鼠蹊部黑青死亡1天、血管出現網狀2天，皮膚出現水泡死亡3天，從這些外觀可以判斷死者的死亡時間。

據了解，這對夫妻屬高風險家庭，兩人死亡現場初步看來並無外力介入，研判無他殺可能，檢警將於28日解剖遺體進一步釐清死因。市府社會局表示，女嬰被送醫後，目前生命跡象穩定，出院後將暫時採取緊急安置，再交由社工評估女嬰家屬的照顧意願與能力，確保女嬰獲得妥適的照顧。

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