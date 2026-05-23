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梧棲驚傳雙屍悲劇！高風險夫妻失聯3天 警消破門驚見4月女嬰

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導

台中市梧棲區一處新成屋大樓內，前（21）日晚間驚傳一起令人揪心的雙屍悲劇；一對被列為高風險家庭的年輕夫妻，因連續多日失聯，經家扶中心社工警覺不對勁報警，警消破門後發現夫妻兩人已在租屋處內明顯死亡；令人心痛的是，另一間房內還留有一名尚有生命跡象的女嬰，所幸經緊急送醫救治後生命跡象穩定，目前已由社會局介入緊急安置。

台中市清水警分局指出，5月21日晚間7時40分許接獲台中市家扶中心社工報案，指稱梧棲區八德一路某大樓內，有高風險家庭個案需要協助探訪；警方隨即會同當地里長、消防局救護人員及社工趕往現場；由於多次敲門均無人回應，驚覺事態有異，隨即破門進入，發現該對年輕夫妻（一男一女）倒臥在房內，已明顯死亡。

警方鑑識人員隨後到場採證，確認兩名死者身上並無明顯外傷，現場也無打鬥痕跡，初步研判無他殺及外力介入；由於兩人從18日開始便與外界失聯，警方估計已死亡多日，至於確切死因是否有服藥或燒炭情事，全案已報請台中地檢署，預計於5月28日由檢察官率法醫展開司法解剖相驗。

警方表示，不幸中的大幸，是社工的機警拯救了一條無辜的小生命；社會局表示，該案死者夫婦原本應帶女嬰前往衛生所施打預防針，卻未依約前往，且社工持續聯絡均處於失聯狀態；社工驚覺有異，立即前往社區調閱門禁進出資料，發現這對夫妻竟然長達3天沒有任何進出紀錄，研判恐生意外，立刻通報警方破門，才及時救出受困在另一間房內的女嬰。

社會局指出，女嬰被發現時雖有些許虛弱，但幸好尚有生命跡象，經緊急送醫治療後，目前生命跡象穩定。市府已先對女嬰進行緊急安置，後續將由社工進一步評估其他家屬的照顧意願與能力，全力確保女嬰未來能獲得最妥適的照顧。

清水分局呼籲，民眾若發現自己或身邊親友出現異常情緒、陷入低潮，可撥打生命線專線「1995」或安心專線「1925」尋求專業諮商；若遇危急或緊急狀況，請即刻撥打110或119求助。警方也提醒社會大眾正視心理健康問題，鄰里間多一分關心與守望相助，共同守護珍愛生命。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

台中市梧棲區一處新成屋大樓內，前天晚間驚傳一起令人揪心的雙屍悲劇。記者黑中亮／攝影
台中市梧棲區一處新成屋大樓內，前天晚間驚傳一起令人揪心的雙屍悲劇。記者黑中亮／攝影

梧棲 台中市

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