梧棲21歲夫婦雙屍命案…社工調閱社區進出資料 救下4個月大女嬰

台中市梧棲區前天晚上傳出雙屍命案，一對高風險家庭的21歲夫妻久未與社工聯絡，社工報警，警消破門發現夫妻雙亡，僅留下1名4個月大的女嬰。台中市社會局指出，該社工透過調閱死者居住社區的進出資料，確認該夫妻3天沒有出門，才及時報警救下女嬰，目前女嬰生命跡象穩定。

社會局表示，本案的死者原本與社工約好，到衛生所替女嬰施打預防針，然而並未依約前往，電話也不通，社工積極追查，調閱死者夫妻居住的社區進出資料，發現他們已經3天沒有出門，21日通報警方，警消當晚破門發現死者，以及還活著的女嬰。

社會局說明，女嬰被送醫後，目前生命跡象穩定，出院後將暫時採取緊急安置，再交由社工評估女嬰家屬的照顧意願與能力，確保女嬰獲得妥適的照顧。

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