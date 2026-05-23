蘇花改仁水隧道驚傳火燒車 小貨車駕駛機警停車滅火

全長近3公里的台9線蘇花改仁水隧道，今早發生火燒車意外，一輛小貨車不明原因突然燒起來，幸好駕駛吳姓男子非常機警，立即停車拿隧道內的消防箱滅火器滅火，消防人員獲報也趕到撲滅火勢，約40分鐘後恢復雙向通行。

火燒車事故發生在今天上午6時許，當時44歲吳姓男子駕駛小貨車行經仁水隧道南下156.7公里處，右側油箱突然冒出濃煙，隨後竄出火舌，他趕緊停車，利用一旁隧道內的消防滅火器滅火。

當時公路局東區養護分局的交控中心監控發現，立即啟動區域聯防機制，通報警察及消防單位；和仁消防分隊6時46分獲報趕抵現場，協助撲滅火勢，後續在公路局檢查路面及照明設施都正常後，於上午7時42分恢復通行。

公路局東分局長林文雄說，仁水隧道是長隧道，為確保安全，配備有先進的防火設施，每隔50公尺就配置消防箱，若發生火警事故可在第一時間取用滅火；提醒用路人，要注意即時路況，若在隧道內發生火燒車意外，應即離開車輛並做通報。

一輛小貨車今早南下行經蘇花改仁水隧道突然起火，消防人員趕往協助撲滅火勢。圖／公路局提供