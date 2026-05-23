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騎車衝進板橋火車站滾下樓梯畫面曝 男子爬起竟於月台處落軌險遭輾

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市板橋火車站今天上午發生驚悚落軌事故。1名30多歲男子自板橋車站西門處騎機車闖入後衝下樓梯欲至地下一樓時，連人帶車摔下全身傷。不料男子自摔後竟跑到月台處落軌，當場被逮捕送醫。警方將待男子情緒穩定後偵訊，依公共危險罪嫌送辦。

新北市消防局今天上午8時21分接獲報案，板橋火車站台鐵西出口有1名男子將機車騎進去站體後，接著竟騎機車衝下樓梯，過程中自摔導致頭部流血。附近民眾見狀上前欲協助時，陳男卻爬起來衝進火車北上月台。

救護人員與鐵路警獲報到場，經搜尋後發現該名男子竟來到月台處後落軌，所幸當時正要進站的台鐵2114車次區間車及時煞車並未撞上。救護人員緊急將男子拉上月台，發現他意識清醒、全身多處擦挫傷，目前已強制送往衛福部台北醫院治療。

警方後續將待男子狀況穩定後帶回警局偵訊，對於男子侵入軌道造成列車緊急煞車行為，將依公共危險罪嫌偵辦。

男子騎車衝下樓梯自摔滿身血。記者黃子騰／翻攝
男子騎車衝下樓梯自摔滿身血。記者黃子騰／翻攝

台鐵 火車站

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