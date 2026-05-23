影／父子出海釣魚不慎落海 台南海巡及時救援上岸

海巡署台南海巡隊今上午約10時據報，在高雄永安外海域有兩名民眾抱著浮具於海面上載浮載沉，請求派遣巡防艇前往救援，11時許在興達外6浬處海域發現落海53歲、24歲陳姓父子，拋投救生圈將2人救上來，經檢視意識清楚無明顯外傷，父子表示駕船出海釣魚時不慎落海。

據了解，陳姓父子上午搭波特船出海釣魚，不小心跌落海後，立即打電話求救。2人抱著浮具在海面上載浮載沉。

海巡署艦隊分署第四（台南）海巡隊上午10時8分接獲第六巡防區指揮部轉高雄市警局通報，稱在高雄永安外海域有兩名民眾抱著浮具於海面上載浮載沉，請求派遣巡防艇前往救援。

台南海巡隊巡防艇獲報後，立即派遣線上巡邏PP-10079及CP-1036艇趕往現場，10時25分時雙艇抵達通報海域開始搜尋，並於11時在興達外6浬處海域發現兩名落海民眾在海面漂流待援，立即拋投救生圈將2人接駁至巡防艇，初步檢視意識清楚無明顯外傷。

陳姓父子表示，駕船出海釣魚時不慎落海。台南海巡隊於11時50分將2名民眾載回安平商港，並由台南市消防局救護人員評估無送醫需求後，聯繫友人協助載回住所。至於波特船也沒有問題，也由海巡隊拖回來了。

台南海巡隊呼籲，海象瞬息萬變，漁民朋友出海作業務必檢查相關航行設備及機械狀況，並隨時留意氣象資訊，注意自身及作業安全。若發生緊急狀況，請盡速撥打海巡「118」報案專線，海巡人員定會於第一時間趕赴現場救援，協助確保民眾生命財產安全。

台南海巡隊人員立即拋投救生圈將2人接駁至巡防艇，初步檢視意識清楚無明顯外傷。圖／讀者提供

台南海巡隊在興達外6浬處海域發現落海的陳姓父子，拋投救生圈將2人救上來。圖／讀者提供