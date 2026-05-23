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雲林傳機車拖狗血染馬路 米克斯腳掌「皮肉分離」網轟：怎麼配養狗

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雲林傳機車拖狗血染馬路 米克斯腳掌「皮肉分離」網轟：怎麼配養狗

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導

雲林縣昨晚傳出犬隻被不當對待事件，有網友在社群平台發布影片，指有男子將黃色米克斯犬綁在機車後方騎乘拖行，數百公尺後狗狗掙脫，他追上發現小狗的腳掌皮已磨破，血肉模糊，痛斥男子行為惡劣。縣府表示，騎乘機車的男子是黃興飼主，已令飼主帶小狗就醫，並將依法裁罰，後續將持續追蹤。

目擊民眾蔡先生昨在社群平台Threads上貼文並發布影片，指「雲林元長怎有這麼惡劣的人，把狗綁在他機車後面整路用拖的，拖到狗狗腳皮都磨破皮 整塊皮跟肉分離，看了實在很難過，直接報警處理後，男子還說自己不是虐待狗狗的人，但整個地上都是狗狗的血，怎麼有這麼惡劣的人」。

蔡先生提供的影片中，小狗的前肢腳掌已嚴重脫皮，滿地都是鮮紅的血滴，小狗走路時狀似痛到發抖，不少網友看到影片憤怒不已，有人留言「這種人怎麼配養狗」。

蔡先生表示，昨晚在元長五塊村看見一名男子騎著騎車拖行小狗，他覺得有異，騎車緊追在後，約莫數百公尺後小狗掙扎脫困，他下車查看小狗腳掌已皮肉分離，立即報警，才知道該名男子是小狗的飼主，後續小狗已被飼主帶回，他很擔心小狗的狀況，希望飼主趕緊帶小狗就醫治療。

雲林縣動植物防疫所表示，今已會同警方前往行為人、76歲黃男住處稽查，現場發現犬隻前肢受傷，已令飼主需犬隻醫治，並將依違反動保第五條規定「不得騎行機車牽引犬隻」，裁罰1.5萬至7.5萬元罰鍰。

雲林縣昨晚傳出犬隻被不當對待事件，有網友在社群平台發布影片，指有男子將黃色米克斯犬綁在機車後方騎乘拖行，數百公尺後狗狗掙脫，他追上發現小狗的腳掌皮已磨破，血肉模糊，痛斥男子行為惡劣。圖／蔡先生提供
雲林縣昨晚傳出犬隻被不當對待事件，有網友在社群平台發布影片，指有男子將黃色米克斯犬綁在機車後方騎乘拖行，數百公尺後狗狗掙脫，他追上發現小狗的腳掌皮已磨破，血肉模糊，痛斥男子行為惡劣。圖／蔡先生提供

雲林縣昨晚傳出犬隻被不當對待事件，有網友在社群平台發布影片，指有男子將黃色米克斯犬綁在機車後方騎乘拖行，數百公尺後狗狗掙脫，他追上發現小狗的腳掌皮已磨破，血肉模糊，痛斥男子行為惡劣。圖／蔡先生提供
雲林縣昨晚傳出犬隻被不當對待事件，有網友在社群平台發布影片，指有男子將黃色米克斯犬綁在機車後方騎乘拖行，數百公尺後狗狗掙脫，他追上發現小狗的腳掌皮已磨破，血肉模糊，痛斥男子行為惡劣。圖／蔡先生提供

雲林 米克斯 狗狗 虐待動物

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