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新北男騎車衝進板橋火車站月台！自摔後突落軌 區間車驚險急煞

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新北男騎車衝進板橋火車站月台！自摔後突落軌 區間車急煞幸未輾過

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市板橋火車站驚傳民眾落軌意外。1名男子今天上午8時許突騎機車闖進火車站地下1樓台鐵月台處自摔致頭部流血。救護人員及鐵路警到場驚見男子倒臥在鐵軌上，所幸當時經過的2114次區間車及時煞住，目前男子意識清楚已強制送往亞東醫院

新北市消防局今天上午8時21接獲報案，板橋火車站台鐵西出口有1名男子將機車騎進去B1，不慎自摔導致頭部流血，男子隨即起身不知蹤影。救護人員與鐵路警獲報到場，經搜尋後發現該名男子倒臥在鐵軌上，所幸當時正要進站的台鐵2114車次區間車及時煞車並未撞上。救護人員緊急將男子拉上月台，發現他意識清醒、全身多處擦挫傷，目前已強制送往板橋亞東醫院治療。

但這起事故也造成台鐵2114車次（彰化往基隆）區間車受到影響延誤，目前鐵路警已展開調查釐清男子落軌原因。

救護人員將落軌的男子送醫。記者黃子騰／翻攝
救護人員將落軌的男子送醫。記者黃子騰／翻攝

台鐵 亞東醫院 火車站

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