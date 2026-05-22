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掛假牌轎車拒接受盤查逃逸 警鎖定身分展開追緝
宜蘭2名員警今晚為攔阻懸掛變造車牌的轎車逃逸，朝轎車車輪連開11槍嚇阻，未料轎車駕駛仍駕車逃逸，警方隨後查獲這輛轎車，但駕駛不見蹤影，專案小組已鎖定駕駛身分，展開追緝。
宜蘭縣羅東鎮慈安寺前方路口，晚間6時許傳出多聲槍響，嚇壞附近住戶。
警方調查，2名騎乘機車巡邏的員警當時發現1輛轎車懸掛變造車牌，形跡可疑，於是上前攔查，但轎車駕駛拒絕配合盤查，並突然駕車衝撞執勤員警，造成2名員警腿部輕傷。
據了解，員警當時為防止危害擴大，依法朝轎車車輪連開11槍嚇阻示警及制止，但轎車仍加速往五結鄉方向逃逸。警方隨即啟動警網追捕，不久就在路邊查獲駕駛棄車逃逸的轎車，並掌握犯嫌身分展開追緝。
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