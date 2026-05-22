永春高中學生蛋襲事件淪司法戰 專家解讀關鍵在管教權

台北市立永春高中日前發生學生蛋襲學務處，校方今強調無意提告，告訴乃論部分會撤回，但希望孩子知道要為個人行為負法律責任。他校資深教師認為，學校不是喜歡興訟，可用工具就是輔導管教，允許學生犯錯，但希望他離開學校不要再犯錯。

北市一名資深教師分析，在教學現場，不可能大家都是妖魔鬼怪，「事出必有因」，學生往往只挑對自己有利部分去表達。但他認為學校不是喜歡興訟，也沒有任何資源去提告學生，當有此作為，一定是不得已的結果，學生也該學習負責，若此行為沒錯，法律將會還他清白。

他說，平心而論該事件，是否為現在教育現場上很多老師望而卻步、不願意再投入教職的問題？學生有其作法，但到最後學校只能選用司法來作為教育的最後防線，可見教育現場的困境慢慢呈現。教育部對於學校管教權的限縮，是否已經縮到讓學校無法可管、沒有任何工具可跟學生對話？

該名教師表示，學校的工具就是「輔導管教」，包含獎懲制度，校方記學生小過、大過都可消過，且還不會列入「案底」。學校允許學生犯錯，師長教導過程是希望學生離開學校不要再犯錯。

律師何蔚慈表示，學校應視學生行為的程度採取不同作為，例如學生與老師發生口角等輕微樣態，校方應以輔導較為合適，但嚴重程度如丟雞蛋、攻擊老師，學校可選擇採取法律途徑，避免其他學生仿效，也讓學生能理解行為背後可能要承擔相應的法律責任。

何蔚慈分析，該名學生可能認為制度內管道已用盡，才以丟雞蛋行為來表達公民不服從，並讓訴求能被更多人看見。不過，選擇丟雞蛋的方式，就必須承擔衍生的法律風險。

他說，該校目前提告的罪名包含妨害名譽、毀損等罪名，是否能成立仍須視檢察官判斷行為是否符合刑法上的要件，以及學生能否以公民不服從來阻卻違法的責任；另外，縱使如學生主張丟雞蛋不會構成刑法上的犯罪，但學校仍有權要求學生就清潔費負民事賠償責任。

何蔚慈指出，學校走法律程序也需思考可能風險，若檢察官或法官認同學生是合理表達意見的行為，不應以刑法處分，可能未來會讓學生認為司法機關認證丟雞蛋的行為不構成犯罪，而引起其他學生仿效。