鐵軌排石頭當好玩？台鐵區間車台中海線撞上 涉案未成年學生下場慘了

台鐵今天下午驚傳一列2540次區間車行經大甲至日南間，撞及學生惡作劇在軌道上所排的石頭，導致列車運轉受阻，隨後班次被迫截短折返竹南站與停駛，共影響2列次、累計延誤26分鐘。鐵路警察局台中分局迅速展開調查，鎖定涉案者竟為未成年學生，目前正在大甲所訊問製作筆錄，並報請台中地方法院少年法庭展開偵查。

台鐵指出，這起危及行車安全的事件，是今日下午3時12分接獲緊急通報，2540次區間車北上行經大甲至日南間（K178+500處）時，司機員驚見軌道上排滿石頭，列車避讓不及直接撞上；雖然列車並未因此出軌，但考量行車安全與後續車輛檢修，台鐵緊急啟動應變措施，該2540次區間車隨後於竹南站折返，並導致原本由竹南開往彰化的2539次區間車被迫停駛。

台鐵表示，受影響的旅客隨後安排於竹南站轉乘2541次列車，這場「鐵軌排石」的惡作劇，總計波及2列次班車，造成26分鐘的延誤，所幸並未造成司機員及乘客傷亡。

鐵路警察局台中分局大甲派出所接獲通報後，立即派員趕赴現場蒐證，並循線追查出涉案嫌犯竟然是仍在就學的未成年學生。大甲所目前已傳喚相關人等進行筆錄製作，全案也已正式報請台中地方法院少年法庭展開偵查。由於案件涉及未成年人，少年法庭已明確裁示「偵查不公開」，警方表示不便對外公開說明具體涉案細節與動機。

根據「鐵路法」第68條規定，故意在鐵軌上堆放或放置異物，只要足以使列車行駛發生危險，或實際造成列車搖晃、故障、改道、延誤，皆可構成「以危險方法致生公共危險」或「損壞軌道致生火車往來危險」等重罪。

根據情節嚴重程度，涉案者最重可處10年以下有期徒刑，且恐將面臨新台幣1萬元以上、100萬元以下的鉅額罰鍰，雖然涉案者為青少年，但這種在鐵軌上放石頭的行為，已嚴重觸犯法律，家長恐也必須負起連帶民事賠償責任。