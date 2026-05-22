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北市府今撤銷京華城20%容獎 想繼續施工有2條件

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導

台北市長蔣萬安上午在市議會專案報告答詢，針對市議員許淑華質詢京華城20%容積獎勵何時撤銷？蔣萬安表示，調查小組已經做成撤銷決議，今天就會發文撤銷。對此，北市建管處指出，將「強制要求」京華城辦變更設計，送審通過，才能繼續施工。

建管處長虞積學指出，因為撤銷20%，就代表都市計畫就回到舊計畫，沒有這20%的容積獎勵，就回到基準560% ，再加上京華城自己合法的容移，變成728%。

虞積學表示，因為是被撤銷，建管處就會依照建築法的規定，「強制要求」辦變更設計，過去都是看公司願不願意來辦變更設計，可是只要撤銷20%的都市計畫的處分確定，建管處就會依照建築法58條的規定，強制要求辦理變更設計。

至於京華城是否還可以繼續蓋？虞積學指出，若沒有辦完變更設計並送交市府審核，市府還是不會讓他蓋，要辦完變更設計，把這20%拿掉，這個基地才合法。

因目前京華城土地還在假扣押中，虞積學表示，假扣押也會影響行政程序，北市府未來若要施工勘驗，有2個條件，一是若要繼續施工，除了要變更設計、把20%的容積拿掉送審，那當然還有法院要把土地的假扣押也撤銷，才能報施工勘驗。

至於市府要撤銷20%容獎的公文，會不會受假扣押影響？虞積學說，並不影響，互相不同，一個是在行政法院當訴訟當中，一個是市府依照建築法規定，強制要求必須要做。

圖為京華城現址。本報資料照片
圖為京華城現址。本報資料照片

京華城 北市府 蔣萬安

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