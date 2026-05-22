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北市A1事故降 唯「這族群」上升 蔣萬安：列為重點

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導

北市交通局今開道安會報，指出今年行人死傷等較去年同期及過去3年平均低，不過，65歲以上高齡死傷人數高。市長蔣萬安裁示，高齡死傷人數提高與母數增加有關，問題不會消失也不可逆，呼籲相關單位持續將該族群列為重點項目。

交通局報告，115年行人死傷人數截至4月，較114年同期及過去3年平均低。在機車死傷人數截至4月，較114年同期及過去3年平均低。不過，65歲高齡死傷人數截至4月，較114年同期及過去3年平均高，比114年同期高4.3%。

而4月份A1事故中，在羅斯福路三段、辛亥路一段口路口，有名92歲行人未依照號誌指示，遭撞身亡。另一位則是62歲男子騎乘機車自撞身亡。

謝銘鴻表示，雖然整體A1數下降，但將高齡者數據單獨列出來，就發現高齡人口的母數增加時，死傷的機率就拉高，所以在交通政策修改上，能期待高齡者減少騎機車、開車鼓勵轉型，搭乘大眾運輸、計程車，特別是台北市敬老卡將計程車點數增加，同時分析使用率。

蔣萬安裁示，從報告可見，截至5月20日今年A1死亡人數為17人，比去年同期23人減少6人，降幅顯著，整體死傷人數也比去年同期降低5%，另外機車、行人同樣也有顯著改善。另外北市每十萬人A1事故維持在0.61，為六都最低，表現最好，數字說明共同推動道路安全措施有發揮效果。

蔣萬安說，不過，報告看出高齡者死傷人數，今年占比偏高，和高齡人口數增有關，這問題不會消失也不可逆，所以要持續把高齡族群交通安全，列為重點，路口改善、號誌設計、執法、教育，都要積極作為。

他也說，這個月兩件A1事故，分別是路邊違停自撞、行人未依照號誌過馬路、車輛超速，都是可以透過執法遏止行為，請警察局持續加強取締，更清楚感受到，交通規則要被嚴格遵守。

交通安全科長鄭麗淑表示，北市而言會持續規畫交通安心行，目前針對學校、公園、醫院都邊檢視路網及號誌規畫，同時在112年推行大學里行人友善區，去年也有83個里願意攜手推動改善。

台北市長蔣萬安說，報告看出高齡者死傷人數，今年占比偏高，和高齡人口數增有關，這問題不會消失也不可逆。記者邱書昱／攝影
台北市長蔣萬安說，報告看出高齡者死傷人數，今年占比偏高，和高齡人口數增有關，這問題不會消失也不可逆。記者邱書昱／攝影

蔣萬安 行人 北市

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