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公車停靠區違停遇警盤查裝冷靜 台中通緝男仍落網

中央社／ 台中22日電

台中警方日前巡邏經過西屯區路旁，發現江姓男子違規停車於公車停靠區，員警上前盤查，他神色自若稱未帶證件也忘記身分證字號，仍被警方查出通緝身分，警詢後被依法押解歸案。

台中市警局第六分局今天表示，西屯派出所員警日前巡邏行經西屯區台灣大道時，發現1輛違停轎車停放於公車停靠區內，已影響行車動線，隨即上前盤查。

駕駛51歲江姓男子面對員警詢問，神色自若表示在附近領包裹準備離開，並聲稱自己未帶證件，也記不得身分證字號。江男冷靜態度讓員警認為有異，並根據對方提供的片段資料，透過警政M-Police系統進行比對。

當員警確認江男因竊盜及肇事逃逸等案被桃園及雲林地檢署通緝時，他頓時啞口無言，全案警詢後被依法押解歸案。

台中 通緝 公車

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