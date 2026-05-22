公車停靠區違停遇警盤查裝冷靜 台中通緝男仍落網

台北市一對30出頭歲的年輕夫妻昨天凌晨查看嬰兒房時，發現年僅7個月大的兒子已無生命跡象，緊急打119送醫，經搶救不幸仍無法挽回小生命，警方獲悉依程序報請檢察官相驗，確認無外力介入，判斷死因為心因性休克，不排除心臟有問題，甚至是被細菌感染。由於男嬰被養的十分健康，家屬不敢置信，頻頻在相驗時崩潰痛哭，場面哀戚。

2026-05-22 16:09