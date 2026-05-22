羅大德診所X光室查獲密錄器 診所聲明指稱淘汰舊設備未啟用

嘉義市衛生局日前擴大醫療院所反偷拍稽查，在「羅大德診所」X光室內，查獲偵煙器暗藏密錄器，警方與衛生局依涉嫌違反醫療法、個資法調查釐清。診所下午在臉書發表聲明強調，相關設備屬於早年裝潢時裝設，已淘汰待拆除的舊監控設備，並未連接現行監視系統使用。

羅大德診所表示，約20年前診所裝潢時，因當時尚未確定診間用途，廠商曾於部分空間裝設監視設備，但目前診所採用的手機監控系統中，X光室監視設備並未納入現行系統運作。衛生局會同警方到場查核，診所立即聯繫廠商到場確認，並表示該設備未在任何現行監控螢幕中顯示。診所也要求廠商全面清查並移除未使用監視設備，進一步保障病患與家屬隱私，同時配合警方調查，將舊設備主機及鏡頭交由警方查扣鑑識。

診所強調，病患接受X光檢查時均穿著衣物，不需裸露身體部位，且更衣室設於X光室外，經確認更衣室內並未裝設任何監視設備。羅大德診所聲明，已主動配合衛生局及警方調查，當下交出的舊設備主機處於當機狀態，後續將待警方進一步釐清。診所也對事件引發患者、家屬及社會大眾不安致歉，並表示未來將持續嚴格把關就醫環境安全，提供安心醫療服務。

嘉義市衛生局指出，截至目前已查核63家醫療機構，羅大德診所除X光室查獲密錄設備外，現場另有數支明示監視器，設置於大廳、公共空間、點滴室及抽血室等區域，更衣室未發現監視設備。

嘉義市衛生局日前擴大醫療院所反偷拍稽查，在「羅大德診所」X光室內，查獲偵煙器暗藏密錄器，警方與衛生局依涉嫌違反醫療法、個資法調查釐清。圖／嘉市府提供

嘉義市衛生局日前擴大醫療院所反偷拍稽查，在「羅大德診所」X光室內，查獲偵煙器暗藏密錄器，警方與衛生局依涉嫌違反醫療法、個資法調查釐清。診所下午在臉書發表聲明強調，相關設備屬於早年裝潢時裝設，已淘汰待拆除的舊監控設備，並未連接現行監視系統使用。圖／取自羅大德診所臉書