快訊

獨／警察當靠山？台中私地變既成道路查無公文 地主控公所濫權

蘇姿丰：現在是投資關鍵時刻 百億美元就是對台灣投下「信任票」

聽新聞
0:00 / 0:00

羅大德診所X光室查獲密錄器 診所聲明指稱淘汰舊設備未啟用

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義衛生局日前擴大醫療院所反偷拍稽查，在「羅大德診所」X光室內，查獲偵煙器暗藏密錄器，警方與衛生局依涉嫌違反醫療法、個資法調查釐清。診所下午在臉書發表聲明強調，相關設備屬於早年裝潢時裝設，已淘汰待拆除的舊監控設備，並未連接現行監視系統使用。

羅大德診所表示，約20年前診所裝潢時，因當時尚未確定診間用途，廠商曾於部分空間裝設監視設備，但目前診所採用的手機監控系統中，X光室監視設備並未納入現行系統運作。衛生局會同警方到場查核，診所立即聯繫廠商到場確認，並表示該設備未在任何現行監控螢幕中顯示。診所也要求廠商全面清查並移除未使用監視設備，進一步保障病患與家屬隱私，同時配合警方調查，將舊設備主機及鏡頭交由警方查扣鑑識。

診所強調，病患接受X光檢查時均穿著衣物，不需裸露身體部位，且更衣室設於X光室外，經確認更衣室內並未裝設任何監視設備。羅大德診所聲明，已主動配合衛生局及警方調查，當下交出的舊設備主機處於當機狀態，後續將待警方進一步釐清。診所也對事件引發患者、家屬及社會大眾不安致歉，並表示未來將持續嚴格把關就醫環境安全，提供安心醫療服務。

嘉義市衛生局指出，截至目前已查核63家醫療機構，羅大德診所除X光室查獲密錄設備外，現場另有數支明示監視器，設置於大廳、公共空間、點滴室及抽血室等區域，更衣室未發現監視設備。

嘉義市衛生局日前擴大醫療院所反偷拍稽查，在「羅大德診所」X光室內，查獲偵煙器暗藏密錄器，警方與衛生局依涉嫌違反醫療法、個資法調查釐清。圖／嘉市府提供
嘉義市衛生局日前擴大醫療院所反偷拍稽查，在「羅大德診所」X光室內，查獲偵煙器暗藏密錄器，警方與衛生局依涉嫌違反醫療法、個資法調查釐清。圖／嘉市府提供

嘉義市衛生局日前擴大醫療院所反偷拍稽查，在「羅大德診所」X光室內，查獲偵煙器暗藏密錄器，警方與衛生局依涉嫌違反醫療法、個資法調查釐清。診所下午在臉書發表聲明強調，相關設備屬於早年裝潢時裝設，已淘汰待拆除的舊監控設備，並未連接現行監視系統使用。圖／取自羅大德診所臉書
嘉義市衛生局日前擴大醫療院所反偷拍稽查，在「羅大德診所」X光室內，查獲偵煙器暗藏密錄器，警方與衛生局依涉嫌違反醫療法、個資法調查釐清。診所下午在臉書發表聲明強調，相關設備屬於早年裝潢時裝設，已淘汰待拆除的舊監控設備，並未連接現行監視系統使用。圖／取自羅大德診所臉書

嘉義市衛生局日前擴大醫療院所反偷拍稽查，在「羅大德診所」X光室內，查獲偵煙器暗藏密錄器，警方與衛生局依涉嫌違反醫療法、個資法調查釐清。圖／嘉市府提供
嘉義市衛生局日前擴大醫療院所反偷拍稽查，在「羅大德診所」X光室內，查獲偵煙器暗藏密錄器，警方與衛生局依涉嫌違反醫療法、個資法調查釐清。圖／嘉市府提供

衛生局 嘉義

延伸閱讀

嘉市羅大德診所X光室偵煙器藏密錄器 市府首例查獲送辦

高雄知名診所手術室查獲監視器 罰50萬停業半年法辦

整理包／不只愛爾麗出事！醫美偷拍風暴延燒 全台「遭搜索診所名單」一次看

偷拍零容忍 醫改會籲診所大普查

相關新聞

黃子佼否認紅賓士肇事逃逸 自曝已離婚「無業無收入」

藝人黃子佼購買、下載「創意私房論壇」性影像，一審上訴期間，涉嫌駕駛紅色賓士休旅車與機車騎士發生碰撞，被控肇事逃逸。新北地方法院行準備程序，黃否認肇逃，堅稱沒有碰撞，在法官問家庭、經濟現況時自曝，目前無業沒收入，已離婚。

撞倒機車還輾過…嘉義82歲翁慘死 大貨車司機肇逃拘捕到案

嘉義縣民雄鄉興南村今早發生死亡車禍，一輛大貨車與機車擦撞，機車騎士連人帶車倒地，遭大貨車捲進車底，頭骨破裂、臟器外露，明顯失去生命跡象，警消獲報到場時，大貨車駕駛肇事逃逸，警方循線拘捕，將依肇事逃逸且致人於死罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。

北市A1事故降 唯「這族群」上升 蔣萬安：列為重點

台北市交通局今開道安會報，指出今年行人死傷等較去年同期及過去3年平均低，不過，65歲以上高齡死傷人數高。市長蔣萬安裁示，高齡死傷人數提高與母數增加有關，問題不會消失也不可逆，呼籲相關單位持續將該族群列為重點項目。

羅大德診所X光室查獲密錄器 診所聲明指稱淘汰舊設備未啟用

嘉義市衛生局日前擴大醫療院所反偷拍稽查，在「羅大德診所」X光室內，查獲偵煙器暗藏密錄器，警方與衛生局依涉嫌違反醫療法、個資法調查釐清。診所下午在臉書發表聲明強調，相關設備屬於早年裝潢時裝設，已淘汰待拆除的舊監控設備，並未連接現行監視系統使用。

屏東16歲少年缺錢偷機車搶高雄彩券行 得手6萬刮刮樂遭民眾壓制

屏東縣一名16歲少年因缺錢花用，先竊取機車後，昨深夜11時許沿路騎至高市大寮路某彩券行，搶走2本面額共計6萬元刮刮樂，離去時遭店家和民眾合力壓制在地扭送警方。

獨／北市7個月大男嬰睡覺猝死 檢方相驗死因出爐...新手爸媽崩潰

台北市一對30出頭歲的年輕夫妻昨天凌晨查看嬰兒房時，發現年僅7個月大的兒子已無生命跡象，緊急打119送醫，經搶救不幸仍無法挽回小生命，警方獲悉依程序報請檢察官相驗，確認無外力介入，判斷死因為心因性休克，不排除心臟有問題，甚至是被細菌感染。由於男嬰被養的十分健康，家屬不敢置信，頻頻在相驗時崩潰痛哭，場面哀戚。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。